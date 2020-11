Pleno.- PSOE y Cs tumban la enmienda a la totalidad del PP y los presupuestos de C-LM siguen adelante

El consejero de Hacienda y Administraciones Públicas, Juan Alfonso Ruiz Molina, ha asegurado que la enmienda a la totalidad de los 'populares' "no es creíble" y no es oportuna políticamente porque, en opinión del Gobierno de Castilla-La Mancha, "el obstruccionismo" del PP en tiempo de crisis "no es entendido por los ciudadanos".

"Oponerse por oponerse sin base alguna a un proyecto de presupuestos que es muy expansivo no multiplica su credibilidad política y solo va a multiplicar las opciones para que sigan en la oposición", ha advertido a la bancanda 'popular'.

El titular de las cuentas castellanomanchegos ha dedicado su intervención a rebatir los argumentos que el PP ha esgrimido para presentar su enmienda a la totalidad y ha defendido que el proyecto de presupuestos diseñado por su gobierno aborda "con garantías" la reactivación de la región "sin que nadie se quede atrás".

Además, según ha dicho, estas cuentas ofrecen a los ciudadanos "confianza y certidumbre" de que se podrán afrontar con los recursos necesarios las posibles complicaciones económicas y sociales que puedan surgir el próximo año 2021.

Ruiz Molina ha lamentado que el PP haya presentado su "rutinaria" enmienda a la totalidad "sin fundamento alguno" y cuando "estamos en un momento en el que la ciudadanía reclama consenso y unidad a todos los actores políticos, sociales y económicos de la región".

Finalmente, ha negado que los presupuestos regionales para 2021 suban los impuestos, como de "forma torticera" está difundiendo el PP "sabiendo que no es verdad". Es por ello que ha retado a los 'populares' a que digan en qué artículo del texto articulado de la ley está previsto el incremento de la fiscalidad.

PP Y LAS CUENTAS "IRREALES"

De su lado, la portavoz del Grupo Parlamentario del PP, Lola Merino, ha dejado claro que su formación no va a retirar la enmienda a la totalidad que han presentado a las cuentas del próximo ejercicio porque consideran que son "copia y pega" de los vigentes, son "irreales" y "no están pensados para "corregir las graves situaciones que sufren los castellanomanchegos" a causa de la pandemia.

"No están pensados para crear empleo ni para mantener el actual ni corrigen las diferencias sociales, sino que siguen empobreciendo a los castellanomanchegos", ha criticado Merino, que ha pedido al consejero de Hacienda y Administraciones Públicas, Juan Alfonso Ruiz Molina, que "deje de decir mentiras" pues en ningún momento se ha dirigido a su partido para consensuar las cuentas del próximo ejercicio.

Dicho esto, Merino ha insistido, tal y como según han asegurado y recomiendan los mejores economistas del país, en pedir al Ejecutivo regional que, emulando a la Comunidad de Madrid, "baje impuestos" y acometa un plan de rescate, pues cree que el Gobierno regional se "ha olvidado de los castellanomanchegos" que precisan de "una política de rescate en mayúsculas".

Además de criticar que los ingresos que prevé Ruiz Molina son "ficticios", pues la economía va a caer y a la Administración regional le va a ser "imposible" recaudar 50 millones de euros como alega, ha incidido en la necesidad de contener gasto inútil, "pues siguen aumentado en altos cargos".

"Siguen incrementado la deuda y repiten inversiones de la legislatura anterior, que no han hecho y tienen que volver a llevar a los presupuestos. ¿Dónde está el hospital de Puertollano, el Centro de Salud de Tomelloso o el hospital de Albacete?", ha espetado al titular regional de Hacienda.

"No son los presupuestos para la recuperación. Se los devolvemos con el ánimo de sentarnos con ustedes y pactar las cuentas que necesita Castilla-La Mancha. Estamos dispuestos a hacerlo pero el PP pone sobre la mesa bajar los impuestos y un plan de rescate", ha terminado reiterando Merino.

CIUDADANOS Y SU VOTO EN CONTRA

Por su parte, el diputado de Ciudadanos David Muñoz ha avisado al PSOE de que "votar en contra de esta enmienda no es ni mucho menos, ni se les ocurra pensarlo, votar a favor de estos presupuestos".

"Preferiríamos que el PP de Castilla-La Mancha tuviera la actitud que está demostrando tener Ciudadanos -en un momento de pandemia- y que el propio PP demostró tener hace 25 años", cuando no presentó una enmienda a la totalidad a las cuentas regionales.

Ha argumentado que "votar en contra de esta enmienda a la totalidad es solamente una mano tendida para seguir trabajando en mejorar estos presupuestos y para que en estos presupuestos se lance un salvavidas a las empresas que peor lo están pasando".

"Es una mano tendida para conseguir aumentar los fondos destinados a la conciliación entre familia y trabajo para que en Castilla-La Mancha el paro deje de tener nombre de mujer", ha continuado Muñoz.

En definitiva, ha dicho, es una mano tendida para aumentar los recursos de la Atención Primaria y es una mano tendida para decidir el destino del fondo europeo 'Next Generation'.

"Señores del PSOE tienen esa mano tendida, pero de ustedes depende que esta mano siga tendida cuando comencemos la tramitación de las enmiendas parciales al presupuesto", ha advertido a la bancada socialista.

Asimismo, ha explicado que Ciudadanos no ha presentado una enmienda a la totalidad -como si hizo el año pasado- porque prefiere "mirar a los ojos" a los castellanomanchegos y decirles que Cs ha trabajado para mejorar estos presupuestos y prefiere "mirar a los ojos" a los contribuyentes de la región y decirles que Cs no va a permitir que "se malgaste el dinero que sale de sus impuestos".

PSOE, LA FALACIA Y LAS TRES PÁGINAS

Para defender la posición del PSOE ha subido a la tribuna del salón de plenos el presidente del Grupo Parlamentario Socialista, Fernando Mora, quien ha señalado que la enmienda a la totalidad de los 'populares' es "una auténtica falacia". "Ocupa tres páginas del Boletín Oficial de las Cortes, las mismas que ocupó la enmienda a la totalidad que presentaron el año pasado", ha criticado el socialista.

Ha cargado contra el PP por utilizar los mismos argumentos que el pasado año, sobre todo los relativos a los impuestos. "En Castilla-La Mancha no se suben los impuestos", ha sentenciado Mora, quien ha arremetido contra "el mantra" del PP porque cree que "les va bien".

"Hacer oposición no es negarse a llegar a acuerdos", ha replicado Mora a la bancada del PP, a quienes les ha dicho que si realmente les importante los ciudadanos que "pasan penurias" deberían tratar de llegar a acuerdos con el Gobierno. "No he visto nunca una oposición tan inútil como la que ustedes están haciendo", ha destacado.

Ha defendido que los presupuestos de Castilla-La Mancha están diseñados para "dar solución a la gente" y están "abiertos al consenso", y por ello ha pedido a la portavoz del PP, Lola Merino, que le diga al presidente del PP, Paco Núñez, que "si tan importantes" son los presupuestos de la región, "venga aquí y los debata con el consejero de Hacienda y con los otros grupos".

"Aquí no hay Bildu, no hay independentistas, y no hay Podemos, luego no hay pretexto para oponerse a estos presupuestos. La gente necesita que les apoyemos y que les generemos esperanza y, sin embargo, su enmienda a la totalidad es para echarse a llorar".