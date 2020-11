'Siempre he estado aquí', la nueva canción con la que la banda RBD vuelve tras 12 años separados

En agosto de 2008, el mundo tuvo que decir adiós a la banda del momento, RBD. Tras una etapa llena de éxitos y popularidad internacional, los integrantes decidieron crecer profesionalmente por separado. Sin embargo, doce años después, vuelven a cantar juntos otra vez.

El próximo 26 de diciembre, su público podrá disfrutar de un reencuentro virtual con Anahí, Maite Perroni, Christopher Uckermann y Christian Chávez, ya que Dulce María sale de cuentas y Alfonso Herrero ha decidido no participar.

El concierto virtual del grupo que nació en la serie Rebelde se llama Ser o parecer en homenaje a uno de los sencillos más icónicos de su carrera y, además, tendrá una duración de dos horas.

Gracias a esta reunión, RBD ha lanzado una canción que ha enloquecido a sus fieles seguidores puesto que en la letra mandan guiños de algunas históricas canciones como Sálvame, Este Corazón o Un poco de tu amor.

En Siempre he estado aquí se puede apreciar cómo no han perdido su esencia a pesar del paso del tiempo y, asimismo, han querido explicar a sus fans que ellos "no tienen que volver" ya que ellos "nunca se fueron".