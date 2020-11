Coronavirus.- Puig aposta per "acords generals" en les mesures a adoptar per a organitzar el Nadal

Puig s'ha pronunciat en aquests termes en declaracions als mitjans de comunicació després de presentar la campanya de conscienciació davant les agressions al personal sanitari 'Respectem a qui ens cuida', en un acte en el qual ha estat acompanyat de la consellera de Sanitat, Ana Barceló.

El president, preguntat per les mesures que es preveuen per a Nadal, ha recordat que la Comunitat Valenciana segueix una estratègia i s'han adoptat una sèrie de mesures restrictives que estan en vigor fins al 9 de desembre, com el tancament perimetral. Transcorreguda eixa data, s'avaluarà la situació i l'evolució de la pandèmia.

En tot cas, ha anticipat que seran unes festes nadalenques diferents: "Hem de ser conscients que no van a ser les festes de sempre. Les viurem d'una altra manera, encara que l'important és el sentiment i no la manera d'expressar-ho", ha manifestat.

Al seu juí, seria "bo" que hi haguera una "visió general" de les mesures en Nadal "que facilitara la comprensió i el suport de la ciutadania". "Pense que en la mesura del possible, estaria bé una harmonització en el conjunt de mesures, encara que poguera haver-hi algunes excepcions. Però arribant a acords generals en com organitzar el Nadal i les festes", ha insistit.

Preguntat per si es contempla una relaxació o enduriment de les mesures després del 9 de desembre, Puig ha indicat que en aquests moments no pensa en relaxació. També s'ha referit a les compres nadalenques i ha demanat començar "abans" a comprar els regals per a evitar aglomeracions i ajudar el comerç.

TEST D'ANTÍGENS

D'altra banda, a Puig se li ha interpel·lat per la seua opinió sobre la possibilitat que les farmàcies realitzen test d'antígens, i ha assenyalat que cal escoltar el que diuen els experts "i fer-ho des de la serenitat i la bona organització", ha insistit.

"Hi ha moltes visions en el testatge", ha subratllat, per a agregar que en el cas en què es puga finalment col·laborar amb les farmàcies, "s'ha de fer deforma organitzada i amb condicions de seguretat bàsiques, i això es faria en cas que es concloga que es puga recolzar".

Puig ha indicat que a la Comunitat Valenciana "no hi ha una posició contrària de base, però cal ser efectius i fer-ho tenint en compte l'ecosistema del testatge que és variat".

"Estem d'acord -ha afegit- amb que tots els sectors de la sanitat que vullguen col·laborar, puguen fer-ho dins d'un marc. Cal veure qual és l'itinerari més efectiu", ha insistit. "Tot cal abordar-ho amb prudència i amb seguretat i estem pendents de les decisions que es prenguen en el Consell Interterritorial", ha dit.