Rafael Lebrero: "La sangre no se puede fabricar, solo se consigue con la solidaridad de los donantes"

El coronavirus ha provocado un descenso en el número de donaciones registradas este año en el Centro de Transfusión, Tejidos y Células de Sevilla. Entre el 1 de enero y el 15 de noviembre de 2020 se han realizado 54.550 donaciones de sangre, un 7,8% menos que en el mismo periodo del año anterior, según los datos facilitados a 20minutos. Las donaciones globales (sangre, plasma y plaquetas) han disminuido un 8%, pero es la cifra de nuevos donantes la que más se ha visto afectada: 5.774 en el periodo mencionado, un 24,7% menos que en 2019.

El doctor Rafael Lebrero, nombrado recientemente como médico coordinador del CTS de Sevilla, hace un llamamiento para animar a todos los que estén pensando en donar por primera vez. "La gratificación va a ser tremenda", asegura.

¿Es seguro donar sangre ahora?

En todo momento. Siempre hemos instaurado las medidas del Ministerio de Sanidad y la OMS para asegurarnos de que no hay riesgo ni para el donante ni para el receptor. Se ha demostrado que este virus no se transmite a través de la sangre, pero aún así, en el remoto caso de que algún donante tenga algún contacto del que nos informe pocos días después de la donación, hacemos un estrecho seguimiento.

En cuanto a los donantes, el uso de la mascarilla es obligatorio, y desde hace una semana, pedimos que acudan con mascarilla quirúrgica. También la distancia social en las colectas, que estamos intentando hacer en sitios más grandes y ventilados, y el uso continuo del hidroalcohol. Además, nuestros donantes saben que si en las dos semanas previas tuvieran cualquier tipo de sintomatología vírica, no ya relacionado con la Covid, sino con cualquier otra enfermedad, no deben acercarse a donar. En estos casos, les decimos que esperen, que la sangre es tan necesaria hoy como lo va a ser dentro de dos o tres semanas.

¿Hay ahora algún requisito específico para donar?

Recomendamos que acudan con su propio bolígrafo para firmar los documentos necesarios. Y, sobre todo, el uso de una mascarilla quirúrgica homologada y mantener el distanciamiento.

Por concretar, ¿cuáles son entonces los requisitos en general?

Entre 18 y 65 años, un peso superior a 50 kilos y que goce de buena salud. A priori, esto significa no tomar tratamientos médicos complejos para múltiples enfermedades que puedan afectar a varios órganos. Pero, ¿una persona con hipertensión puede donar? Si está controlada, aunque tome un fármaco, sí. El que tenga cualquier duda, se puede acercar a nuestros puntos de donación, porque siempre realizamos una entrevista médica, donde se hace una valoración mucho más completa para asegurar una donación segura.

Algunos estudios señalan que hay grupos sanguíneos que son más inmunes a la Covid-19. ¿Tiene esto alguna base científica?

A fecha de hoy, no hay evidencia científica de que eso sea así, de que a ciencia cierta podamos decir que algún grupo sanguíneo protege a la persona de tener la Covid-19.

"Seguimos teniendo necesidades, la sangre sigue salvando vidas"

¿Ha caído mucho la cifra de donaciones desde marzo?

Sí se ha notado, hemos pasado por diferentes momentos en los que las necesidades han sido superiores a las reservas que teníamos. Y ha habido donaciones insustituibles, como las que montamos en las facultades. Son donaciones en las que se captan muchos donantes nuevos, jóvenes, que son nuestro futuro. Y con la enseñanza online, no las podemos realizar. Por eso es mucho más importante para nosotros realizar llamamientos como los que estamos haciendo a través de los medios de comunicación, para sensibilizar a esas personas a las que no podemos llegar llamando a la puerta para decirles que donen su sangre.

El confinamiento también habrá afectado mucho.

Las personas, sobre todo al principio, tenían miedo a salir, por contagiarse y por si infringían alguna norma. Así que aprovecho para decirles que a todo el que se tenga que desplazar de municipio para donar, le mandamos un mensaje para que le sirva de justificante. Y cuando termina su donación, se le hace otro justificante. La donación es una de las cosas insustituibles y el confinamiento no puede ser un lastre. Tenemos que hacer todo lo posible por seguir manteniendo nuestra cifra de donaciones diarias.

¿Cuál es la cifra óptima de donaciones diarias?

Unas 250 donaciones al día para cubrir las necesidades hospitalarias.

¿Y en cuánto están ahora?

Es muy diferente lo que pueden disminuir las donaciones diarias en una semana con respecto a otra. Pero insisto, en lo que hemos notado un bajón bastante drástico, además de en las donaciones mensuales con respecto al año previo, es en el número de donantes nuevos, que implican muchas donaciones añadidas.

¿Cómo están las reservas en estos momentos?

Esta semana nos mantenemos en una línea aceptable de la que no deberíamos bajar. Noviembre es un mes clave, porque si llegamos a diciembre con las reservas bajas, habrá mucho riesgo de pasarlo verdaderamente mal, con unas necesidades que serían difíciles de cubrir, porque hay muchos días festivos en los que no se pueden organizar colectas. Por eso es muy importante que las reservas no bajen este mes de lo que consideramos un riesgo.

"La donación es una de las cosas insustituibles y el confinamiento no puede ser un lastre"

¿Hay algún tipo de sangre en particular que haga más falta?

Habitualmente, los grupos que más suelen escasear cuando hay déficit son 0- y A-, porque quizás son los grupos un poco más difíciles de sustituir por cualquier otro tipo de sangre. Pero ahora, todos los grupos sanguíneos son necesarios.

Uno entonces no puede confiarse nunca porque las reservas son muy cambiantes de una semana a otra.

Debemos trabajar diariamente. Nuestra primera misión cuando entramos a las 8.00 horas de la mañana es mirar el banco de reservas para ver cómo está. Y continuamente estamos ideando estrategias, ya que la pandemia hace que sea más difícil que vayamos a donar.

¿Hace falta sangre todos los días?

Cada día son muchísimas las intervenciones quirúrgicas o enfermedades que necesitan transfusiones de sangre. Y no hay otro modo de conseguirla, depende de la solidaridad y de nuestro altruismo y generosidad, que es mucha. Agradecimiento a nuestros donantes, que responden una y otra vez a nuestros llamamientos. Y a las personas que se lo estén planteando por primera vez, decirles que este es el mejor momento. Seguimos teniendo necesidades de sangre, que sigue salvando vidas a cada minuto. Y ya les digo de antemano que la gratificación que van a sentir va a ser tremenda.