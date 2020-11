L'Ajuntament de València aprova amb el sí del Rialto i l'abstenció de Cs els pressupostos del 2021

Els comptes del pròxim any són superiors en 16,5 milions (un 2 per cent més) als d'enguany i han tirat endavant en el ple ordinari de novembre, en el qual s'han debatut i sotmès a votació, després d'haver sigut presentats recentment, passar aquesta setmana per la comissió municipal d'Hisenda i el Consell Social de la Ciutat i abans d'aprovar-se definitivament al desembre. El PP i Vox, en l'oposició juntament amb Cs, han votat en contra.

El pressupost, "moderadament expansiu" segons l'executiu local, contempla 18,15 milions més en despeses corrents en béns i servicis i transferències per a afrontar la crisi sanitària (5,43 milions -sumant als pressupostos globals de servicis a la ciutadania 181,7 milions-), la social (5,38 milions -156,7 milions en conjunt per a prestacions socials bàsiques-) i l'econòmica (7,34 milions -35,5 milions globals per a la reactivació econòmica-) sorgides per la Covid-19.

L'abstenció de Cs ha arribat a partir del pacte aconseguit en les últimes hores entre aquesta formació i el Govern del Rialto en favor del suport a aquests comptes i després d'acceptar-se que en elles s'inclourà el document que Cs exigia per a destinar fons a pimes, autònoms (un 2,5 per cent del pressupost i així "un import mínim" de 15 milions en ajudes directes), el creixement de les línies de suport a activitats i indústries culturals i el de "les quantitats destinades a les ajudes a l'educació de 0 a 3 anys fins a 4,75 milions".