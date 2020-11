Puig demana un altre "esforç" als sanitaris i respecte cap a aquest col·lectiu: "No podem agredir els qui ens cuiden"

Puig s'ha pronunciat en aquests termes durant la presentació de la campanya de conscienciació davant de les agressions al personal sanitari 'Respectem a qui ens cuida'. Durant l'acte ha estat acompanyat per la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, Ana Barceló; el president del Consell d'Infermeria de la Comunitat Valenciana, Juan José Tirado; i la presidenta del Col·legi de Metges de València, Mercedes Hurtado.

"El pilar fonamental del sistema sanitari és, sens dubte, els professionals", ha començat dient Puig, per a agregar que aquest col·lectiu pateix en moltes ocasions "qüestiones vinculades a la violència que estan prou ocultes".

Sobre aquest tema, ha comentat: "La tensió i l'estrés que existeix agafa a vegades, desgraciadament, el pitjor dels camins: La violència". Ha indicat que han de millorar les llistes d'espera i l'atenció, i ha ressaltat: "Tots hem de millorar però mai és justificable, ni des de lluny, ni la violència física ni la verbal que pateixen molts sanitaris".

Al seu juí, s'ha de "respectar" aquests sanitaris: "No podem agredir els qui ens cuiden", ha insistit. "D'açò terrible que estem vivint, anem a eixir. La ciència està avançant molt, ja veiem la llum al final del túnel però queden mesos molt difícils i per a afrontar aquesta temporada amb major tensió assistencial, hem de llançar un missatge a la societat: No es poden permetre les agressions verbals ni físiques a sanitaris", ha postil·lat.