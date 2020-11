Col·legis concertats valencians rebutgen amb una 'Ruta taronja' d'autobusos la 'Llei Celaá': "Lleva drets"

20M EP

NOTICIA

Una 'Ruta taronja' amb autobusos escolars decorats amb llaços d'eixe color ha recorregut aquest dijous carrers de València per a "visibilitzar el rebuig" de col·legis concertats al projecte de Llei Orgànica pel qual es modifica la Llei d'Educació, la LOMLOE, també coneguda com a 'Llei Celaá'. Per a aquests centres, es tracta d'una normativa "imposada que lleva drets".