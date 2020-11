Elsa Pataky aclara la polémica sobre los tatuajes de sus hijos: "No os preocupéis, no son de verdad"

Las redes sociales son un arma de doble filo. Elsa Pataky quien, desde que abandonó España para afincarse en Australia ha conseguido algo de paz huyendo de los constantes focos, ha demostrado saber anticiparse a las críticas en sus últimas publicaciones.

Con el objetivo de formar una familia y vivir entre la naturaleza, rodeada de paz y tranquilidad, Pataky se mudó a Australia donde reside junto a su pareja, Chris Hemsworth, y sus hijos.

La modelo y actriz española publicó una fotografía en la que se podían ver varias partes del cuerpo con pequeños tatuajes. Ahí llegó la polémica. Aunque Pataky cuenta con pocos haters entre sus seguidores, la modelo quiso aclarar cómo eran los dibujos que se habían hecho sus hijos: India, Sasha y Tristan.

La imagen en la que se ven todos los tatuajes. ELSAPATAKYCONFIDENTIAL / INSTAGRAM

Tras haber celebrado el 60º cumpleaños de Leonie, la madre deChris Hemsworth, la actriz y los pequeños de la casa disfrutaron de una sesión de tatuajes de mano de Eduardo Bernal, un profesional de la tinta con un enorme prestigio.

Durante unas horas y a través de sus stories, Elsa Pataky mostraba cómo cada miembro de la familia sufría la incidencia de la aguja en la piel. Pero las alarmas saltaron cuando los siguientes en ponerse en manos del tatuador eran los niños.

Viendo lo que estaba por venir, rápidamente, Pataky aclaró que, en el caso de los niños, se trataba de un juego y que lo suyo no eran tatuajes permanentes: "No os preocupéis, no son de verdad", detallaba mostrando que los diseños se habían hecho con rotulador.