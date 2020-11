El pleno de la Diputación aprueba el presupuesto con el apoyo de Adelante y Cs y el rechazo de PP y Vox

El proyecto presupuestario de la Diputación de Sevilla y sus entidades satélite para 2021 asciende a 471,4 millones de euros, encabezando la propia Corporación provincial dicho montante con gastos por valor de 437,18 millones de euros, entre los que figuran, principalmente, 102,7 millones de euros para la plantilla, 28,8 millones para gastos corrientes, 112,7 millones de euros para transferencias (a sus entidades o los ayuntamientos), 54,7 millones para inversiones reales, 35,8 millones para transferencias de capital, un millón para gastos financieros y 7,7 millones para el fondo anual de contingencia, según la documentación recogida por Europa Press.

La diputada de Hacienda, la socialista Regla Martínez, ha desgranado el proyecto presupuestario de la entidad y sus entes satélite, recordando que gracias a la supresión de las reglas fiscales determinada por el Gobierno central del PSOE y Unidas Podemos, la "gran novedad" es que el dinero disponible para gastos no financieros, es decir dinero susceptible de aplicar en inversiones, gastos corrientes y políticas de diversa índole, o sea "políticas tangibles", se incrementa en 59,3 millones de euros y sube en 2021 hasta 368 millones de euros.

Esos 59,3 millones se traducen en el nuevo presupuesto, groso modo, en unos diez millones de euros adicionales para las actuaciones de mejora en la red provincial de carreteras; unos diez millones más para el Programa de Urgencia Municipal (PUM) de contrataciones temporales, que contará así con 15 millones más la aportación de los municipios; cinco millones de euros más para el programa provincial de ayudas ante la emergencia social para que cuente con un total de 7,5 millones; dos millones de euros en material sanitario; 4,16 millones para comprar vehículos para los servicios de recogida de residuos; unos 4,5 millones para obras del ciclo hidráulico; unos 2,5 millones para reforzar el Consorcio de Bomberos; cinco millones de euros para actuaciones en vías urbanas singulares; 2,4 millones para el fondo anual de contingencia; casi 700.000 euros para mejoras en parques empresariales; cerca de 11,5 millones para políticas de sociedad digital y unos 4,4 millones para obras en el patrimonio propio de la institución.

EL PLAN PROVINCIAL

Además, ha recordado que también fruto de la supresión de las reglas fiscales, la Diputación movilizará pero ya en marzo del año que viene 211 millones de euros de sus remanentes acumulados desde 2012, al objeto de promover un "plan de reactivación" de la economía provincial, con distintas líneas de ayudas, incentivos, formación o programas de empleo, a las que los ayuntamientos podrán acogerse según sus necesidades, pues "el 85" por ciento de este montante será canalizado a través de los municipios.

Este otro plan, que será incorporado en 2021 al presupuesto de dicho año a modo de créditos extraordinarios, contempla además 20,3 millones para la cofinanciación de programas europeos; 8,2 millones para terminación de casas consistoriales, cuatro millones para medidas de la agenda urbana; dos millones para acciones específicas en poblados de colonización; 3,07 millones en diversas actuaciones para sellado de vertederos en la provincia y otros tres millones para vehículos ligeros de limpieza viaria, entre otros aspectos.

La Diputada de Hacienda ha defendido en ese sentido que la Diputación protagoniza un "esfuerzo" inversor "sin precedentes" como "respuesta extraordinaria" a la nueva crisis socioeconómica derivada de la pandemia de coronavirus Covid-19, merced a "las principales demandas" de los ayuntamientos de la provincia. Así, ha defendido el nuevo presupuesto y el citado plan provincial como "escudo extraordinario de reactivación económica y social" frente a la nueva crisis.

DEBATE PLENARIO

No obstante, el portavoz de Vox, Rafael García Ortiz, ha alertado de que el nuevo presupuesto está "repleto de duplicidades" e incurre en "más gasto financiero" y gastos "superfluos", considerando que se trata de un texto "ficticio" que habrá de ser objeto de "varias modificaciones" merced a los presupuestos de la Junta de Andalucía y el Estado. Por eso, ha llamado a "priorizar" los gastos y ha reclamado solucionar la "baja ejecución presupuestaria" que según avisa arrastra la institución.

Por Ciudadanos, Manuel Benjumea ha señalado la situación excepcional que atraviesa la sociedad a cuenta de la pandemia y ha llamado a "trabajar desde el consenso", acordar una "tregua política y salir de las trincheras" de los partidos, para promover medidas en favor de la reconstrucción económica y social ante la nueva crisis. Según ha dicho, el nuevo presupuesto y el mencionado plan provincial incorporan medidas reclamadas por Cs al PSOE, como la reactivación de los viveros de empresas, inversiones en los parques de bombero o partidas para la "reactivación" económica. "No son del todo los presupuestos que queremos, pero son mejores al incluir las propuestas de Cs", ha resumido.

En nombre de Adelante, María Izquierdo ha reiterado que el texto incluye las "líneas generales" de las propuestas de la coalición de en materia de ayuda social, con más partidas para el antiguo PUM o el programa provincial de ayudas a las personas en situación de emergencia social, así como medidas para el "blindaje de los servicios públicos y la diversificación económica" con el "protagonismo" de los ayuntamientos en la "reconstrucción" de la socioeconomía provincial. "Vemos recogidas gran parte de nuestras propuestas", ha dicho con relación al presupuesto y el plan provincial de marzo y señalando medidas de "empleo e inversión" para "salir de este agujero negreo de la Historia".

LOS TIEMPOS DE LOS REMANENTES

En el caso del PP, María Eudenia Moreno ha insistido en que el presupuesto "no recoge las necesidades específicas" de la provincia ante la nueva crisis. Es más, según asegura, el presupuesto no incluye "ninguna medida específica" ante la nueva crisis, lo que le ha llevado a avisar de que la sociedad "no puede esperar" a marzo de 2021 con el mencionado plan provincial de los 211 millones de euros en remanentes. Sobre todo cuando, según ha alertado, la Diputación apenas ejecuta "un 67 por ciento" de sus presupuestos anuales. Igualmente, ha criticado el rechazo "tajante" del PSOE a "todas" sus propuestas, como un nuevo plan de ayudas directas a autónomos, Pymes y hostelería dotado con diez millones de euros.

La diputada de Hacienda, no obstante, ha asegurado que los nuevos presupuestos sí "atienden" medidas pedidas por el PP e incluso superan sus pretensiones, según asegura, recordando que las medidas para autónomos y Pymes están abarcadas por el plan provincial de marzo de 2021.

Finalmente, el presidente de la institución, Fernando Rodríguez Villalobos, ha recordado que el Gobierno provincial del PSOE goza de mayoría absoluta en el pleno para aprobar el nuevo presupuesto de manera "unilateral", pero ha optado por buscar el consenso, agradeciendo así el apoyo de Adelante y Cs. Además, ha recordado que los remanentes han de ser "necesariamente" aprobados en marzo de 2021 porque su aplicación no es posible sin tener lista la liquidación del presupuesto de 2020.