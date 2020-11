Cs valora que Urbanismo "se sume a las tesis de agotar la fase arqueológica" en solar del Astoria

"Ciudadanos quiere tener la absoluta tranquilidad de saber si hay más restos arqueológicos. Y ésa es una postura que llevamos defendiendo cinco años. Es el momento de hacerlo, de profundizar y de llegar al nivel estéril", ha manifestado, al tiempo que ha recordado que hay zonas del solar sin excavar, como un pasillo situado en el tercio occidental bajo el que discurre una línea de media tensión.

Al respecto, ha recordado que Ciudadanos ya presentó una moción aprobada en el pleno del mes de octubre en la que se señalaba que era insuficiente quedarse en la cota menos cinco cuando el proyecto de edificio que manejaba Urbanismo doblaba esta profundidad.

"Confío en que Consejería de Cultura, que ha sido muy sensible desde el principio con este asunto y ha ido solicitando la información debida, autorice ahora los nuevos trabajos. No creo que haya problema", ha incidido en un comunicado Losada.

Sobre el futuro uso del solar, Losada ha reiterado que es pronto para pronunciarse, pero ha recalcado el potencial que encierra este espacio. "Podríamos estar hablando del kilómetro cero para visitar la ciudad y conocer su historia. Cada estrato es una ventana de conocimiento. Y es de gran valor haber encontrado restos humanos de la Reconquista, junto con vestigios del Hospital de Santa Ana, hornos y murallas nazaríes, tumbas romanas...", ha explicado.

Así, Ciudadanos, que "siempre ha expresado que con una simple vigilancia arqueológica no basta", esperará a los informes técnicos preceptivos para adoptar una posición sobre el futuro de estos suelos.

"Empatizo en lo personal con la gente que quiere dejar la plaza abierta una vez que ha descubierto la nueva perspectiva que ofrece, pero tampoco me cierro a una intervención arquitectónica de bajo impacto, tipo centro de interpretación. No hay que olvidar que los restos no se pueden dejar a la intemperie. En cualquier caso, es momento de esperar a lo que determinen los informes. Entonces sabremos si hay más restos, cuál sería su valor y que fórmulas de integración o puesta en valor son las más adecuadas", ha concluido.

Por último, han recordado que el derribo de los antiguos cines Astoria y Victoria estaba incluido en el acuerdo de cogobierno firmado por Ciudadanos y PP en junio de 2019.