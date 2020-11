Los representantes de Eurovisión 2021 grabarán su actuación por si no pueden viajar a Róterdam para el festival

Tras la cancelación de Eurovisión 2020, muchos son los que esperan que llegue mayo de 2021 para la próxima edición en la que muchos países repetirán representante, aunque no canción. Pero, para que no haya ningún problema de nuevo y no se viva un nuevo retraso en la historia del festival, la Unión Europea de Radiodifusión (UER) ha previsto una solución para emergencias.

Parece que el certamen se celebrará el próximo año al margen de la situación de la pandemia en Europa, pues la organización ha confirmado que cada país grabará su actuación para que puedan participar en el caso de que no puedan viajar a Róterdam, Países Bajos, donde se realizará la próxima edición.

El festival se celebrará como cada año y se pretende que las actuaciones se mantengan como siempre, pero esta solución grabada se emitiría solo en el caso de que los representantes no puedan viajar.

Por ello, la UER ha pedido a cada participante que grabe su actuación en un plató de su país y en tiempo real, es decir, sin ningún tipo de edición. De este modo, la actuación será en falso directo para que todos los representantes concursen en igualdad de condiciones, y las canciones grabadas no tendrán diferencias con las realizadas en Róterdam, ya que se emitirán como si el artista estuviera allí.

Así podría ser el Festival de Eurovisión 2021

Está claro que hay ganas de Eurovisión, tanto por parte de los espectadores como de la organización y los cantantes. El retraso histórico de un año hace que la edición de 2021 se coja con más ganas. Por ello, la UER ha contemplado cuatro posibles escenarios para la realización de forma segura del certamen.

La primera y más favorable es que todo pueda transcurrir con normalidad, como cada año; la segunda es que se celebre con distancia social de 1,5 metros de todos los presentes, tanto público como jurado y demás organizadores; la tercera es que se realice a pesar de las restricciones de movilidad, opción para la que se necesitan las actuaciones grabas; y la cuarta y última es que el festival se haga sin público y con todos los representantes actuando desde sus países.