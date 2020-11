Investiguen si l'explosió del pis de Torrevella és provocada

Tots dos cossos de seguretat es troben en aquests moments buscant el llogater de l'immoble, on s'ha produït una forta explosió a les 06.20 hores d'aquest dijous i en l'interior del qual han trobat bombones de gas i gasolina, han confirmat, per la seua banda, fonts del Consorci Provincial de Bombers.

La Guàrdia Civil ha obert una investigació per a determinar les causes de l'explosió del pis i se sospita que la deflagració pot haver sigut provocada.

Malgrat que al principi, els Bombers han buscat el llogater entre les runes del pis en el qual s'ha produït l'explosió i que es troba en el número 217 de l'Avinguda Diego Ramírez Pastor, els efectius han descartat finalment que es trobara cap persona entre aquestes restes.

El sinistre solament ha provocat ferits lleus, com veïns atesos per crisis d'ansietat, però sí es comptabilitzen danys materials i estructurals en l'edifici, que ara haurà de ser avaluat pels tècnics municipals per a determinar la seua habitabilitat, segons han informat fonts municipals a Europa Press.

L'explosió també ha afectat vehicles aparcats en el carrer com a conseqüència de l'ona expansiva.