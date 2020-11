Fort explosió de gas en una casa de Torrevella que arrasa barandats i obliga a desallotjar veïns

Segons ha informat el Consorci Provincial de Bombers d'Alacant, l'explosió va tindre lloc sobre les 6.15 hores en una vivenda de l'Avinguda Diego Ramírez Pastor, amb l'encreuament amb el carrer Apol·lo.

Es va registrar una explosió probablement provocada en la qual es trobaven diverses bombones de gas i gasolina, han indicat els bombers.

L'explosió, molt potent, va arrasar amb totes les parets de la vivenda, fins i tot amb la paret de la casa confrontant. Es va evacuar l'edifici i la Guàrdia Civil s'ha encarregat de la investigació de les causes.

Com a conseqüència de l'incident, vehicles aparcats en el carrer van resultar danyats per l'onada expansiva i van caure diversos rebles a la via pública.

Va intervenir una unitat Suboficial cap d'àrea Sud, un sergent, un cap, i huit bombers amb dos unitats mòbils de Prefectura, una Bomba Urbana Pesada i una autoescala de 30 metres.

També es van desplaçar fins al lloc del succés una unitat de SVB i un SAMU que es van retirar sense confirmar cap defunció. Hi havia dos persones que van resultar indemnes, segons han indicat fonts del Centre d'Informació i Coordinació d'Urgències (CICU).