El Rialto i Cs aconsegueixen un acord que garanteix l'abstenció d'aquest grup als pressupostos 2021

Aquest acord s'ha aconseguit després dels contactes mantinguts en els últims dies i hores entre el govern local i Cs per a acostar postures en favor del suport d'aquest partit als pressupostos del pròxim any. Cs plantejava com a "principal" exigència que el 2,5 per cent dels comptes es destine a autònoms i pimes com va proposar en el Pacte de Reconstrucció de la ciutat a partir de la Covid-19, en concret, "un mínim de 15 milions" per a ajudar de manera directa "als sectors productius especialment castigats" per aquesta crisi.

El document s'ha firmat abans del ple en el qual se sotmeten a debat i a votació aquests comptes, la sessió ordinària de novembre. L'alcalde i membre de Compromís, Joan Ribó; la vicealcaldessa i portaveu del PSPV, Sandra Gómez, el vicealcalde, Sergi Campillo, també de Compromís, i el portaveu de Cs, Fernando Giner, han subscrit en un acte celebrat en Alcaldia aquest text.

El pacte arreplega el compromís d'aquests tres grups municipals per a "destinar una part de l'ús dels nous recursos disponibles que la corporació incorpore en el següent any i no tinguen una destinació a inversions finalistes, als elements continguts en l'Acord marc per a la recuperació i la reconstrucció de la ciutat en el context del post Covid-19".

Així, es contempla "de manera preferent" l'"augment de les ajudes directes a autònoms i pimes amb l'objectiu d'arribar a un import mínim de 15 milions d'euros, amb especial atenció als qui desenvolupen determinades activitats d'especial interés o utilitat municipal i al foment de l'ocupació", el creixement de "les línies de suport específiques a activitats i indústries culturals" i el de "les quantitats destinades a les ajudes a l'educació de 0 a 3 anys fins el 4,75 milions".