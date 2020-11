Navarra Suma presentará enmienda a la totalidad a los Presupuestos y PSN dice que "se constata la farsa"

El portavoz de Navarra Suma, Javier Esparza, ha señalado, en declaraciones a los medios de comunicación, que el proyecto presupuestario apenas se diferencia del Presupuesto de 2020, lo que ha considerado "asombroso". "Dicen que crece un 6,5 por ciento pero si realmente se compara con el Presupuesto de 2020 más los incrementos de gasto motivados por el coronavirus supone un incremento del 1,4 por ciento", ha dicho.

A su juicio, "no afronta las principales necesidades de Navarra, no va a afrontar las duras y crudas realidades que tenemos por delante". "Es un Presupuesto al dictado de las políticas de EH Bildu, que no va a ayudar a Navarra, que no apuesta por la generación de empleo, por la reactivación de la economía y que tampoco apuesta por la mejora de nuestro sistema sanitario", ha expuesto.

En concreto, Esparza ha indicado que en el ámbito de Salud si se compara "el presupuesto de 2020, al que le añadimos los incrementos de gasto motivado por el coronavirus, con el del 2021, en realidad el presupuesto de Salud se reduce un 1,4 por ciento". "No es una apuesta por la mejora de la calidad de los servicios", ha dicho, para criticar que "no se dota de manera relevante la Atención Primaria".

En cuanto al Plan Reactivar Navarra, el portavoz de la coalición ha dicho que 432 millones de los 507 del Plan "ya estaban en el Presupuesto de 2020". "Nos quieren vender el plan como algo innovador, pero innovador no es", ha criticado.

Y sobre infraestructuras como el TAV o el Canal de Navarra, ha comentado que "se ha fiado todo a los fondos europeos, no hay partidas relevantes para impulsar ninguna de las dos infraestructuras".

Sobre Desarrollo Económico, ha manifestado que en "el año en que se tiene que hacer frente a una crisis económica, donde habrá pérdida de empleo y tenemos que reactivar la economía, se reduce la dotación del departamento para inversiones en un 28 por ciento". "No hay tampoco un Plan de Infraestructuras Locales", ha añadido.

Esparza ha señalado que enmendarán también a la totalidad el proyecto de medidas fiscales presentado por el Gobierno porque "no se corrige la situación de Navarra desde el punto de vista fiscal, de hecho se empeora; no es nuestro modelo fiscal".

Preguntado por el hecho de que Navarra Suma ofreció una abstención al Gobierno antes de pactar con EH Bildu, el portavoz de la coalición ha indicado que "este es el Presupuesto de Bildu, si el Gobierno no hubiera acordado con Bildu no hubiera presentado este proyecto de Presupuestos".

PSN DICE QUE NAVARRA SUMA "NUNCA QUISO APROBAR" LOS PRESUPUESTOS

El socialista Ramón Alzórriz ha manifestado que "hoy se constata la farsa y la mentira de un partido que nunca quiso aprobar unos Presupuestos necesarios para la ciudadanía navarra". "Hoy se constata la caída de la careta de Navarra Suma, que esta enmienda a la totalidad no la presenta Navarra Suma, sino el PP", ha dicho, para añadir que "UPN hace de lazarillo de los designios y de las órdenes que realiza el PP".

Tras defender el Presupuesto presentado por el Gobierno, Alzórriz ha comentado que "Navarra Suma abandona a la ciudadanía navarra cuando más lo necesita". "Ha sido el estilete del PP no solo en Navarra, donde da una imagen apocalíptica de nuestra Comunidad, sino también a nivel estatal", ha indicado, para señalar que "solo habla de que es el peor Presupuesto del mundo cuando hace cuatro días estaba dispuesto a aprobarlo".

Ha expuesto el socialista que de los más de 4.500 millones de euros que recoge el proyecto presupuestario, "el acuerdo con Bildu contempla 9 millones para mejorar la cultura, la sanidad o la educación". "Y eso sin ninguna cuestión identitaria en liza", ha apuntado, para añadir que "eso hace que Navarra Suma pase de posibilitar la aprobación del Presupuesto a poner una enmienda a la totalidad". "Es la mentira y la farsa de un partido que no quiere el bien de Navarra", ha indicado.

A su juicio, "ha quedado clara la intencionalidad de Navarra Suma, que durante tres reuniones con el Gobierno dijo algo que sabíamos todos que era mentira".

BARKOS: ES "UN VERDADERO FRAUDE"

Por su parte, la portavoz de Geroa Bai, Uxue Barkos, ha manifestado que el anuncio de la enmienda a la totalidad a los Presupuestos por parte de Navarra Suma es un "fraude", un "verdadero fraude". "O mintió cuando ofreció un cheque en blanco a estos mismos Presupuestos o está en estos momentos abusando del trámite parlamentario", ha dicho.

Ha indicado que Navarra Suma "debe una explicación, primero a sus votantes, y por supuesto al conjunto de la sociedad". "No puede ser que esos Presupuestos fueran tan aceptables como para ofrecer un cheque en blanco y en estos momentos merecer una enmienda a la totalidad", ha señalado, para afiRmar que "no todo vale en política".

Barkos ha continuado señalando que "lo que ha variado es un acuerdo de 9 millones" con EH Bildu y "yo pediría a Navarra Suma que detalle una sola de esas enmiendas que retiraría". "Si Navarra Suma nos hubiera dicho que no apoya estos Presupuestos porque Bildu está en el acuerdo hubiera sido comprensible; pero no, hemos pasado del cheque en blanco a una enmienda a la totalidad", ha opinado.