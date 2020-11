Fernández afirma que las soluciones para Duro Felguera pueden ser variadas y no pasan sólo por la entrada de la SEPI

El consejero ha considerado que "el entorno es francamente adverso para el devenir de la compañía, la situación es realmente compleja y a los trabajadores hay que decirles la verdad". Ha incidido en que desde el Ejecutivo asturiano y nacional vienen tratando de apoyar los planteamientos y peticiones de la empresa en varios ámbitos para favorecer su futuro y llevan desde 2019 "ganando tiempo para la compañía".

Así en relación con el planteamiento de la empresa a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) pidiendo que entre en su capital, Fernández ha indicado que está en permanente contacto y se ha dirigido en numerosas ocasiones a los responsables de la Sociedad para conocer el estado de esas solicitudes y trámites que le trasladan aún no se han podido resolver ya que se encuentran en estudio y evaluación. Ha añadido que además de con los responsables de la SEPI mantiene conversaciones continuas con otros miembros del Ministerio.

"Se mantienen como objetivos básicos o claves la búsqueda de colaboración de un socio o socios de referencia que consoliden la compañía, aumenten su cartera remarcando siempre el carácter asturiano de la compañía", ha manifestado el consejero, que ha insistido en que "no sólo hay dos opciones sino que las opciones pueden ser múltiples o las soluciones pueden ser intermedias con colaboraciones público-privadas".

En este sentido ha explicado que "la solución puede pasar por la SEPI, puede pasar por la entrada de un inversor privados o varios y en este caso no tiene por que ser el único que ha optado por salir en la prensa dando su nombre en referencia a Blas Herrero. "La solución también puede ser un híbrido", ha insistido el consejero que, tras ser de manera reiterada preguntado por su opinión sobre la propuesta del empresario asturiano Blas Herrero ha indicado que se siente "realmente incómodo hablando de nombres propios".

Fernández ha puesto en contexto los acontecimientos anteriores a 2018 que han llevado a la empresa a la actual situación, destacando qie desde 2018 existe una gestión que obviamente responde de manera independiente a la gestión previa.

Ha recordado que hablamos de una compañía privada que cotiza en Bolsa por lo que hay que mantener un estricto respeto a los planes de la empresa. No obstante dada la importancia de la para el tejido económico asturiano, la administración regional y nacional viene prestando apoyo a la misma desde agosto de 2019 en la búsqueda de nuevos inversores trasladándole los contactos establecidos desde Industria y han recibido el interés de numerosos inversores.

"De tales negociaciones ya corresponde dar cuenta si cabe a la propia compañía", ha manifestado el consejero, que a lo largo de su comparecencia ha insistido en la necesidad de respetar la confidencialidad de los contactos.

Ha reiterado que tanto el Ministerio como la Consejería siguen trabajando en la búsqueda de ese socio inversor y ha reiterado que el Gobierno asturiano no apoyará ninguna línea de acción que pretenda minimizar la actividad de la compañía o el volumen de empleo. POSICIÓN DE LOS GRUPOS DE LA OPOSICIÓN

Desde Podemos, Nuria Rodríguez, ha incidido en que no hay más tiempo para seguir deshojando la margarita y es momento e tomar una decisión y ha insistido en que "sólo hay un camino a la solución que es la entrada de la SEPI".

"Parece ser que la entrada de la SEPI en la empresa es la única solución para salvar ala empresa o la compra por parte de otro inversor de la empresa, en este caso Blas Herrero, son las únicas salidas y usted como consejero debe explicar cuál de las dos opciones defiende", ha indicado la diputada de la formación morada.

El diputado del PP, Álvaro Queipo, se ha mostrado muy crítico con el debate mantenido por PSOE y Podemos sobre si la solución a una "empresa señera de Asturias" pasa por dar entrada o no al capital público en la compañía y ha indicado que su grupo "no dice ni sí ni no a la entrada de la SEPI".

Queipo ha compartido que la situación de Duro Felguera es crítica, pero ha indicado que "afortunadamente el papel de la consejería es bastante irrelevante".

Por parte la diputada de IU, Ángela Vallina, se ha insistido en preguntar al consejero sobre las empresas interesadas por entrar en Duro Felguera y sobre el origen de las mismas.

Para Vox, según ha incidido su portavoz Ignacio Blanco, el Gobierno de Asturias está participando en exceso en el devenir de la compañía y ha pedido al Principado que diga de manera clara si apoya o no la propuesta del empresario Blas Herrero.