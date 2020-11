"Ayúdanos para que podemos ayudarte a ti", mensaje de los sanitarios aragoneses que se difunde en Internet

"Nuestros hospitales están soportando una presión asistencial enorme y estamos trabajando sin descanso para sacar adelante a nuestros pacientes, pero si los hospitales se colapsan, no vamos a poder atender a más pacientes de coronavirus, y tampoco a ti cuando vengas con un accidente de tráfico, un infarto, un parto complicado o cualquier cosa que necesite de nosotros", cuenta la intensivista de la UCI del Hospital Clínico 'Lozano Blesa', Paula Millán, en un nuevo vídeo de sensibilización publicado en las redes sociales del Gobierno de Aragón.

"Por eso nosotros necesitamos de tu colaboración, necesitamos que nos ayudes, que te cuides, que protejas a tu familia, a tus amigos, que cumplas las recomendaciones. Ayúdanos para que podamos ayudarte a ti", añade.

Lo mismo pide la supervisora de la UCI del Hospital Miguel Servet de Zaragoza, a doctora Lola Mellado, en otro clip, "concienciación", y "que se cumplas las normas".

Tras la iniciativa que emprendieron los médicos y enfermeras de Atención Primaria de Barbastro la semana pasada, en la que a través de unos vídeos daban cuenta de la presión asistencial que están sufriendo durante las últimas semanas y solicitaban la colaboración ciudadana "para cortar la cadena de contagios", profesionales de otros centros sanitarios aragoneses se han querido sumar.

El objetivo fundamental de estos vídeos es concienciar a la población para que sea consciente de la situación que se está viviendo en los centros sanitarios de la Comunidad Autónoma, que cumplan con las medidas de precaución establecidas por las autoridades sanitarias y evitar que el virus se siga propagando.

"Podremos estirar los espacios, podremos inventarnos nuevos sitios para ver a pacientes, pero no podemos estirar al personal que está agotando mental y físicamente. Lo que os pido es que pare el ritmo de contagios", señala la responsable de urgencias del Hospital Clínico 'Lozano Blesa', Beatriz Amores. Asimismo, agrega que lo único que podemos hacer para parar esto es protegernos como sabemos, utilizar mascarilla, distancia social, higiene de manos y ventilar espacios. Es un problema de todos, y si no colaboramos todos, no vamos a poder parar este ritmo".

El Gobierno de Aragón ha publicado estos vídeos en su cuenta de YouTube, desde donde se pueden descargar, y los ha distribuido en sus cuentas de Twitter, Facebook e Instagram.