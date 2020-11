À Punt estrena un docuweb interactiu sobre l'emoció del part respectat: 'Parir al segle XXI'

'Parir al segle XXI' està produït per la productora valenciana Barret Cooperativa, amb la participació d'À Punt Mèdia i el Laboratori d'Innovació Audiovisual d'RTVE.

El projecte explica com és l'anomenat part respectat, què implica per a les mares establir un pla de part en el qual es mantenen decisions preses abans del moment de parir, quan es tracta d'un part de baix risc i assistit per llevadores. L'equip del Servici de Parts de l'Hospital de la Plana aporta la visió d'un model de part poc estès en el territori.

El part respectat implica poder personalitzar el tipus d'assistència, des de l'administració d'anestèsia fins a la possibilitat de parir dins de l'aigua.

El docuweb té una estructura de sis blocs que desenvolupen tot el procés de parir: expectatives, prepart, dilatació, naixement, pospart i tornada a casa. La història entrellaça el testimoniatge de les protagonistes, una de les quals va parir durant el confinament en el mes d'abril.

'Parir al segle XXI' permet, a més, la interactivitat: Es pot accedir a estadístiques i continguts addicionals que completen amb dades el que expliquen les cinc dones. Com a curiositat, aquest docuweb possibilita dissenyar un pla de part per a seleccionar les preferències de la dona de cara a un moment tan important com és el naixement d'un fill o filla.

A més, 'Parir al segle XXI' inclou una sèrie de videos didàctics on les llevadores de l'Hospital de la Plana expliquen d'una manera il·lustrativa què vol dir cadascun dels punts. El docuweb ofereix la possibilitat d'imprimir aquesta planificació, una vegada finalitzada, en format PDF. Per a À Punt, aquest projecte és una aposta per un format que explora les possibilitats dels mitjans digitals i que ofereix al públic una experiència personalitzada, que pot adaptar als seus interessos particulars. L'enllaç al docuweb és