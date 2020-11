La Policia ja ha posat 711 multes per saltar-se el toc de queda a València

La Policia Local de València ha imposat 711 multes per incomplir a la ciutat el toc de queda decretat per a frenar l'expansió de la pandèmia des de la seua entrada en vigor el passat 25 d'octubre, i 144 sancions per reunions en les quals s'ha excedit el màxim de sis persones establit per les autoritats.

Així ho va indicar aquest dimecres el regidor de Protecció Ciutadana, Aarón Cano, en la roda de premsa que va oferir per a donar a conéixer el balanç de les actuacions dutes a terme pels agents municipals. Sobre les sancions per excedir el límit de sis persones, Cano va detallar que “la majoria s'han produït en pisos”, en molts casos motivades “per contaminació acústica”.

Així mateix, va destacar que des que es va decretar l'obligatorietat d'usar mascareta s'han imposat 15.194 sancions per no portar-la i 1.051 a locals d'hostaleria des de l'inici de l'estat d'alarma –al març– per infraccions com excedir l'aforament permés o no respectar les distàncies mínimes establides.

Respecte a aquestes últimes, va precisar que no són 1.051 els locals multats, sinó les sancions formulades atés que hi ha establiments que han sigut amonestats en més d'una ocasió. Igualment, l'edil va ressaltar que s'ha sol·licitat la “suspensió d'activitat d'alguns” locals per les infraccions de les normes per a previndre la Covid-19 i va citar el que va ser evacuat “la setmana passada” en la Marina de València per superar aforament i altres dos en els quals es van desallotjar a unes 200 persones.

El responsable municipal va agregar que des que es va establir el toc de queda a la fi d'octubre no hi ha hagut problemes en espais públics per la celebració de botellots “excepte casos molt puntuals” i va comentar que això s'ha notat molt, amb una baixada de telefonades a la sala que les rep per a alertar d'aquesta mena d'activitats en la via pública. “Ha baixat fins a desaparéixer en la majoria dels dies”, va detallar sobre el botellot. “Ara no hi ha. Si es donen són situacions estranyes”, va subratllar el titular de Protecció Ciutadana, que va recordar que l'oci nocturn roman tancat. Cano també va apuntar que la majoria de sancions interposades han sigut de caràcter lleu.