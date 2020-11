Puig anuncia una ajuda de 4,5 milions per al taxi

El president de la Generalitat, Ximo Puig, va anunciar aquest dimecres que la Generalitat destinarà 4,5 milions d'euros en ajudes directes al sector del taxi, al mateix temps que va avançar que s'està treballant en altres línies de suport que s'aniran definint per al manteniment de les empreses valencianes i dels llocs de treball de sectors “especialment afectats per la pandèmia”, com les agències de viatges.

A més, el màxim responsable de l'Executiu autonòmic va explicar que la Generalitat elaborarà una radiografia de totes les empreses valencianes i dels sectors econòmics més afectats per la pandèmia de Covid-19 per a poder establir prioritats.

Així es va manifestar el cap del Consell després de la reunió que va mantindre aquest dimecres per a analitzar mesures de suport als sectors econòmics amb els consellers d'Hisenda i Model econòmic, Vicent Soler; d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, Rafa Climent, i de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat, Arcadi España. També van assistir a la trobada el secretari autonòmic de Turisme, Francesc Colomer; la secretària autonòmica de Model Econòmic i Finançament, María José Mira, i el director general de l'Institut Valencià de Finances (IVF), Manuel Illueca.

Segons el president, “el fonamental per als pròxims mesos és que no desapareguen empreses viables” i, en aquest sentit, va assenyalar que el Govern valencià treballarà conjuntament des de les diferents conselleries, “sobretot les de l'àrea econòmica”, per a «ser més eficaços amb els recursos que tenim” i “ser més operatius” per a ajudar a les empreses “en un moment de gran dificultat” amb la finalitat de “possibilitar que no desapareguen ocupacions”.

El màxim responsable del Consell va subratllar com una “qüestió fonamental” la generació de “suficient finançament” per a les empreses amb dificultats de liquiditat com a conseqüència, entre altres factors, del tancament de mercats a causa de la pandèmia de coronavirus, a través de fons de l'IVF o de la banca pública o privada.

Les agències de viatges es manifesten

Per part seua, representants d'agències de viatges de la Comunitat van reclamar ahir a les administracions “ajudes directes immediates” després de patir nou mesos “d'ingressos zero” a causa de la pandèmia.

Responsables d'aquests establiments van dur a terme en el centre de València una marxa de protesta –convocada també en altres punts d'Espanya– per a “acabar amb la invisibilitat” d'un dels sectors més colpejats per la crisi. Per això, van acudir a la protesta amb màscares per a simbolitzar que darrere d'eixes empreses “hi ha persones i més de 90.000 famílies”.

També portaven maletes en les quals es podien llegir lemes com “Les agències de viatges no som agències financeres” o “Sense ajudes ens arruïnen”, entre altres. Una de les promotores de la manifestació, Asunción Piera, va manifestar que el sector “necessita ajudes directes i ser exonerat de les quotes d'autònoms, del pagament de l'assegurança de crèdit i caució i un canvi en la llei de viatges combinats”. “Això no és una qüestió política, sinó una crida de socors, un SOS: ajudes immediates ja o morirem”, va proclamar.

Els representants d'aquest malparat sector van incidir durant la protesta en què les agències de viatges porten “des de març sense facturar res”, mentre que els ingressos “han sigut zero i els pagaments estan sent els mateixos”.

A més, van advertir que la situació empitjora de cara a un Nadal on no hi haurà celebracions de cap d'any. “Cal donar una solució perquè això s'afona i si no rebem ajuda de l'administració pública, ens veurem abocats al tancament. O busquem una solució o això ha d'explotar per algun lloc”, va concloure Jorge Torres, responsable d'una agència valenciana.

En contra del Bo Viatge

Els portaveus de les agències de viatges van criticar ahir el Bo Viatge llançat per la Generalitat: “És una estafa. Sabent que som el col·lectiu més vulnerat, pretenien que férem de financera. Ens han enganyat”.