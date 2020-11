El doble eix Sant Vicent-Gaspar Aguilar es reformarà amb menys trànsit, sentit únic i carril bici

La mobilitat continuarà caminant el pròxim any a València cap a una ciutat redissenyada per al vianant i per a les maneres de desplaçament sostenibles, tant en la concreció de projectes ja avançats en la seua redacció com en la definició de noves iniciatives.

El pressupost municipal per a 2021 que aquest dijous s'aprovarà previsiblement de manera inicial en el ple inclou, en el primer cas, l'anhelada reurbanització de la plaça de la Reina i la construcció de 13 carrils bici nous per tota la ciutat, i en el segon, la redacció del projecte de reordenació viària i humanització del doble eix Sant Vicent-Gaspar Aguilar, en els barris del sud-oest, i la convocatòria d'un concurs d'idees perquè l'històric passeig de l'Albereda recupere la seua concepció inicial i deixe de ser un gran aparcament a l'aire lliure en un lloc privilegiat.

Segons apunten des de l'àrea que dirigeix Giuseppe Grezzi, la partida destinada a l'àrea de Mobilitat Sostenible concreta una partida global d'almenys 13,8 milions d'euros, si bé aquesta xifra es refereix exclusivament a les inversions assignades a l'exercici 2021, per la qual cosa s'incrementa si es tenen en compte els projectes amb diverses anualitats.

L'any de la plaça de la Reina

D'eixa aportació, en el capítol d'inversions destaca per damunt de la resta el muntant destinat a la plaça de la Reina: 10,78 milions d'euros. "Comencem a treballar des de zero en el primer any de la passada legislatura i finalment es materialitzarà aquest 2021, resumint en bona part les claus de les nostres polítiques de mobilitat: millora de l'espai públic recuperant espai per a vianants; accessibilitat total, directa i fluida amb transport públic i maneres sostenibles; i actualització de l'estacionament subterrani; sumant en aquest cas la protecció i posada en valor d'un entorn patrimonial castigat incomprensiblement per la pol·lució i el trànsit les passades dècades", explica el regidor.

Humanització de Sant Vicent i Gaspar Aguilar

Un dels aspectes més destacats del pressupost en matèria de Mobilitat, segons ha explicat l'edil, és que suposa el punt de partida de la també demandada millora del carrer Sant Vicent i de l'avinguda Gaspar Aguilar. En 2021 es licitarà la redacció del projecte que permetrà a Mobilitat Sostenible realitzar "un important salt per a humanitzar el districte de Jesús, reordenant la circulació en el sud de la ciutat, ampliant les voreres en l'avinguda de Sant Vicent Màrtir i introduint carrils ciclables tant a Sant Vicent com en Gaspar Aguilar, en les quals en un futur la circulació motoritzada es realitzarà en un únic sentit" (d'entrada a la ciutat en la primera i d'eixida en la segona).

A més, ha apuntat que la millora de la mobilitat per als vianants i també en maneres sostenibles "és una demanda llargament realitzada pels districtes del sud de la ciutat, i la millora en els barris de la Raiosa, la Creu Coberta i l’Hort de Senabre no es pot prorrogar. Els seus veïns i veïnes també han de poder gaudir de la mateixa llibertat de triar com desplaçar-se que la resta d'habitants de la ciutat i també el dret a gaudir d'una millor qualitat de l'aire i menys contaminació acústica derivada del trànsit", afirma sobre la falta d'alternatives de mobilitat en la zona sud-oest de la ciutat.

Aquesta doble reordenació viària ja va ser proposada pel propi Ajuntament en l'edició 2019/2020 dels pressupostos participatius 'Decidim VLC', encara que finalment no va estar entre les més votades.

Concurs d'idees per a remodelar l'Albereda

El pressupost de Mobilitat també ha reservat 30.000 euros per a dotar d'un premi el concurs d'idees impulsat des de la Regidoria de Mobilitat Sostenible per al futur disseny i remodelació de l'Albereda, que coordinarà el Col·legi d'Arquitectes de València. "El treball per la millora de l'espai públic a la ciutat està lluny de completar-se, i malgrat les fites impulsades, aconseguides i celebrades en els últims anys en espais tan emblemàtics com la Llotja, la plaça de l'Ajuntament, la de la Reina, o tan vitals i necessàries en el nucli dels nostres barris com la plaça Xúquer, la de Sant Marcel·lí o Rojas Clemente", apunta el responsable municipal de Mobilitat.

Segons fonts d'aquest departament, el concurs d'idees serà el primer pas per a recuperar la concepció històrica del passeig de l'Albereda com un espai per als vianants que complisca la funció de gran parc. En l'actualitat, part de la seua superfície està ocupada per zona d'aparcament al costat del centre històric. Molts dels seus usuaris procedeixen de l'àrea metropolitana de València, la qual cosa posa en dubte el seu caràcter dissuasiu, ja que han d'endinsar-se a la ciutat per a estacionar en aquest, sostenen aquestes fonts.

Per això, quan es va assignar el pressupost a l'execució del carril bici, es va fer la reserva amb la idea d'impulsar el concurs d'idees que establisca les bases del futur projecte de remodelació d'aquest espai.

Aquesta recuperació de l'Albereda "és un altre exemple, enorme, que està davant els nostres ulls, i que hem volgut posar en l'agenda amb l'impuls d'aquest concurs, i a aquest li continuaran més, sempre d'una manera escalada, planificada i coherent, com totes les que hem fet en Mobilitat Sostenible aquests últims cinc anys", explica Grezzi.

Tretze nous carrils bici per tota la ciutat

Durant el pròxim any 2021 es reprendrà també la construcció del carril bici de l'avinguda del Cid, entre Tres Creus i la plaça d'Espanya. A més, el pressupost inclourà més de 5,5 milions d'euros per a la construcció per part del servei de Mobilitat de tots els carrils bici sol·licitats en els processos de pressupostos participatius. Seran en total 13, comptant el de l'avinguda del Cid:

● Sant Vicent, entre Marvà i la plaça d'Espanya.

● Ronda Nord.

● Jesús-Patraix.

● General Avilés-Corts Valencianes.

● General Avilés (entre Pío Baroja i Maestro Rodrigo).

● General Avilés II (entre Pius XII i Nicasio Benlloch).

● Gascó Oliag-Daniel Balaciart.

● Avinguda del Cid (entre Tres Encreuaments i la V-30).

● José María Haro-José Aguilar.

● Cardenal Benlloch.

● Peset Aleixandre.

● Albereda.

Rehabilitació de l'aparcament de Parcent

La millora de l'estacionament subterrani en el centre de la ciutat no se centrarà exclusivament en la remodelació de l'aparcament municipal de la plaça de la Reina, sinó que el pressupost inclou també una dotació per a la posada al dia de l'aparcament de la plaça de Juan de Vilarasa (Conde de Parcent). "El pròxim any emprendrem la rehabilitació integral de l'aparcament, que suposarà una renovació total d'aquesta infraestructura i inclourà també la retirada del transformador elèctric que albergava i és una antiga reivindicació veïnal", apunta el regidor d'una actuació per a la qual hi ha ja reservats els primers 117.692 euros per a la redacció del projecte.

De la mateixa manera, el pressupost inclou també l'anualitat destinada al pagament a la Generalitat que va propiciar la construcció la passada legislatura de l'aparcament de Centre Històric Mercat Central, que completa i defineix, segons Grezzi, "la integralitat de l'actuació de Mobilitat Sostenible en el centre de la ciutat des de fa anys, recuperant l'espai en la superfície per al gaudi i l'oci de les persones, i possibilitant a qui ho desitge la possibilitat d'estacionar en les millors condicions".

En paraules de Grezzi, la recuperació d'espai públic i la seua redistribució de manera més sostenible "ha sigut el sant i senya del govern de Joan Ribó des de 2015 i, l'any que més de manifest ha quedat l'encert d'eixes polítiques per a preservar la salut i cobrir les necessitats de tota la ciutadania, el pressupost municipal no podia més que espentar i consolidar eixa aposta".