Carlos desconcierta su cita en 'First dates': "No te asustes, soy ninfómano"

En First dates hay ocasiones en que los comensales cogen tanta confianza que no dudan en contarle a su cita algunos temas personales que, a la otra persona, llegan a incomodarle, como el pasó a Carlota con Carlos este miércoles: "No sabía dónde meterme", afirmó la higienista bucodental.

Carlos Sobera fue el encargado de recibir en primer lugar a su tocayo: "Estoy nervioso. A lo mejor conozco al amor de mi vida", admitió el entrenador personal. "Para mí es muy importante que la persona a la que conozca se cuide".

"Eso significa que se quiere a sí misma, algo muy importante para encontrar el amor. Primordial", afirmó. "A veces me dicen que soy guapo, sobre todo mi madre, pero no me considero una persona creída".

Su cita fue Carlota: "Los chicos me gustan que sean altos, sobre todo más que yo que siempre voy con tacones; que se cuiden mucho; que tengan un estilo de vestir arregladito, más bien pijito", comentó al llegar.

Carlos lo mismo te pone a hacer flexiones que agarra su mochila para recorrer el mundo. ¿Será Carlota la chica ideal con la que seguir viajando? 🌍 #FirstDates18Nhttps://t.co/x6IbzaH1tzpic.twitter.com/xlA3IbQEtn — First dates (@firstdates_tv) November 18, 2020

Nada más verla, Carlos comentó que "está buena, las cosas como son, que se ve a simple vista. Es atractiva, llamativa... me ha gustado mucho". Los dos comenzaron a conocerse en la barra del local de Cuatro antes de pasar a cenar.

Durante la velada comentaron sus aficiones: "Soy un viajero empedernido, un amante de recorrerme el mundo con una mochila y dormir en albergues", afirmó el marbellí. Pero la leridana comentó que ella era más "de disfrutar de las comodidades" de los hoteles.

En un momento de la cena, el entrenador personal comentó: "Tengo que confesarte una cosa, una vez a la semana voy a terapia. Llevo año y medio yendo porque, no te asustes, soy ninfómano".

"Cuando me lo ha dicho casi me muero, no sabía dónde meterme. Pensé que era una broma, te lo juro", comentó la joven. "¿Lo estás diciendo en serio?", le preguntó a su cita, que entre risas admitió que era "una broma".

Carlota y Carlos, en 'First dates'. MEDIASET

Al final, la conexión entre ambos era palpable y Carlos no dudó en afirmar que querría tener una segunda cita con Carlota porque "me ha parecido una persona simpática y atractiva".

Ella, por su parte, coincidió con él y sí que quiso volver a quedar: "Me ha transmitido curiosidad y se ha quedado cortito el rato. Me gustaría conocerle a fondo", concluyó la higienista bucodental.