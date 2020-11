Máximo acude a 'First dates' por 'enchufe' de Lidia Torrent y el programa le empareja con una antigua novia

Que dos comensales de First dates se conozcan antes de ir al programa o es casualidad o está preparado, pero lo que le pasó a Ariela y Máximo este miércoles en el restaurante de Cuatro fue totalmente cosa del azar... y del equipo del programa.

El primero en llegar fue el funcionario: "Tengo un amigo en común con Lidia Torrent y surgió la oportunidad de venir. Me dijo que no me preocupara, que iban a encontrar algo que se adaptara a mis gustos".

La camarera afirmó que "soy la culpable de que estés aquí. Carlos me dijo que tenía un amigo que quería presentarse. Pensé que me lo decía para hacer la broma, pero estás aquí. Te has atrevido".

"Tengo una hija de mi última relación y soy una persona muy romántica. Si estoy a gusto, soy más de dar que de recibir, sobre todo cariño", afirmó entre risas Máximo, a lo que Torrent le contestó que "tener un corazón blandito también está muy bien".

Pero la sorpresa llegó cuando su cita, Ariela, entró en el local: "¡No me lo creo! ¡Le conozco, es Max!", exclamó la madrileña al ver a su pareja. "Solo he visto la sonrisa y ya sabía que era Ari".

Lidia es la culpable de que Máximo esté hoy en el restaurante, aunque podría ser posible que su cita con Ariela fuese todo un éxito

"¿Qué haces aquí?", le preguntó entre risas la esteticista al amigo de Torrent mientras se saludaban. "Necesito entender esto", añadió la camarera al ver las muestras de cariño entre ambos comensales.

Ariela explicó que "le conocí a través de una aplicación y quedamos. Todo fluyó y tuvimos varias citas seguidas". Torrent les preguntó si les apetecía cenar juntos, y ambos contestaron afirmativamente.

Durante la velada, la esteticista explicó el por qué su relación no fue más allá: "Por su situación de trabajo, que se tuvo que ir a Mallorca. Yo en una relación a distancia no me veo".

Pero conocerse fue toda una ventaja durante la cena y, al final, ambos decidieron darse una oportunidad viendo que el destino les había vuelto a juntar. "Contigo el tiempo se para, con tu sonrisa", afirmó el funcionario.