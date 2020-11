Pablo Motos, en 'El hormiguero': "Soy experto en no saber tratar a los niños"

Tras la entrevista a Flavio Briatore este miércoles en El hormiguero, Pablo Motos dio paso a los cómicos (El Monaguillo, Luis Piedrahita y Marron) para comentar algunos temas de actualidad en la mesa del programa de Antena 3.

"Si yo fuera adivino llegaría a la conclusión de que en España hay más expertos (en todo) que personas. Estamos escuchando sus sentencias que se contradicen unas con otras", afirmó el presentador. "Gracias expertos, si queríais volvernos locos, o habéis hecho genial", añadió.

Tras el comentario, le preguntó a sus colaboradores en qué eran expertos y, mientras que Piedrahita señaló que era capaz de sacar las monedas de una hucha sin romperla, tan solo con una carta; Marron comentó que "reconozco a la primera sintonías y bandas sonoras de cine y televisión".

Ambos fracasaron en sus demostraciones ya que ni el mago consiguió sacar las monedas, ni el encargado de la sección de Ciencia del programa acertó la primera canción que le pusieron. El Monaguillo, por su parte, admitió que "soy experto en me echen de los sitios".

Colaboradores de 'El hormiguero'. ATRESMEDIA

Por último, Motos fue el que realizó la confesión más sorprendente: "Soy experto en no saber tratar a los niños". Marron confirmó lo que había dicho su jefe: "No es que no sepas tratarlos, es que no coincidís", afirmó entre risas.

Trancas señaló que "es como una alergia", mientras que Marron añadió entre risas: "En el tiempo y en el espacio, los niños y tú no coincidís. Si fueras E.T. y te encontraras con los ellos, te habrían abandonado en el bosque a la primera de cambio. No llegáis a entenderos bien y no sé muy bien por qué".

"No sé qué me pasa con ellos, pero a cambio, soy experto en suplementos vitamínicos", admitió Motos, que repartió consejos entre sus colaboradores para el dolor de las articulaciones, la memoria, la rapidez mental, la calvicie o para adelgazar.