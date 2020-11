El PNV pide a Sánchez que "se ponga las pilas" y le reprocha compromisos sin cumplir: "Estamos un poco mosqueados"

El presidente del PNV, Andoni Ortuzar, ha valorado "el gesto y la palabra" de Pedro Sánchez al considerarles un socio estratégico, pero ha asegurado que en su partido están "un poquito mosqueados" por el incumplimiento de acuerdos anteriores con el Ejecutivo central, y ha pedido al presidente que "se ponga las pilas, porque hasta ahora no se ha demostrado en hechos la voluntad política expresada".

Ortuzar ha analizado de este modo, en una entrevista con la Cadena SER, las manifestaciones realizadas este miércoles en el Pleno del Congreso por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien ha insistido en que el PNV es socio "prioritario" y "estratégico" para la gobernabilidad de España y para la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado para 2021.

"Se tiene que demostrar que eso es así. A uno ya no le consuela que le califiquen de socio estratégico si no va acompañado de hechos; estamos un poquito mosqueados, porque a la hora de preparar las enmiendas a los Presupuestos hemos hecho un repaso a los compromisos anteriores firmados hace dos años y hace un año, y el grado de cumplimiento deja mucho que desear", ha subrayado.

Ha mostrado su esperanza en que el PNV no tenga que adoptar una decisión "tan drástica" como sería la de votar no a los Presupuestos, porque "la situación global no está para eso". Pero ha reclamado: "Vamos a empezar ya a negociar de una santa vez".

Sin pegas a Bildu

Sobre la entrada en juego de EH Bildu en la negociación presupuestaria, Ortuzar ha señalado que el PNV sigue siendo "muy relevante", y aunque no son "suficientes", sí son "imprescindibles", y no ponen "ninguna pega" a la negociación con todos los partidos.

"Lo único que pedimos es clarificación y reglas de juego nítidas en las que todos estemos en igualdad de condiciones y no tengamos la sensación de que estamos en una especie de subasta", ha matizado.

Ha considerado "sorprendente" la actuación de Podemos al enmendar el propio proyecto presupuestario del Gobierno, y ha dicho que si él fuera Pedro Sánchez daría "un puñetazo" sobre la mesa del Consejo de Ministros, porque "así no se puede continuar; Podemos está distorsionando las relaciones con otros partidos políticos, en este caso con el PNV".