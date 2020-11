PSOE y Cs tasan en más de un 60% el grado de cumplimiento de sus pactos de Gobierno en C-LM en esta legislatura

Así lo han expresado ambos partidos tras la reunión que han mantenido este miércoles en el Palacio de Fuensalida de Toledo, encuentro en el que también ha participado el vicepresidente regional, José Luis Martínez Guijarro.

En declaraciones a los medios tras esta reunión, el vicesecretario primero de Cs a nivel nacional, Carlos Cuadrado, ha manifestado que en su partido están "muy satisfechos" por cómo están yendo las cosas en esta "coalición" con el PSOE en la región.

Cuadrado ha puesto el foco en algunas de las medidas que se han tomado en los municipios en los que su partido y los socialistas tienen acuerdos de gobierno, en especial las bajadas de impuestos, entre las que ha citado algunas como la eliminación de la tasa de terrazas para la hostelería en Albacete o la bajada del IBI en otros municipios, "todas medidas que Cs llevaba en su programa y que se están aplicando".

Aunque ha reconocido quedan "temas por terminar" en estos gobiernos, ha considerado que el ritmo al que se están cumpliendo los compromisos alcanzados entre ambos partidos es "más que satisfactorio" teniendo en cuenta el contexto de pandemia.

OCUPAR UN "ESPACIO DE UTILIDAD"

De su lado, el secretario de Organización del PSOE castellanomanchego, Sergio Gutiérrez, ha agradecido a Cs su "predisposición a hablar, a llegar a acuerdos y a ser útiles", afirmando que los dos partidos, "partiendo de posiciones diferentes", están consiguiendo "ocupar un espacio de utilidad" frente a "la crispación y los que utilizan el dolor para hacer política".

"No solo el pacto está más vivo que nunca, sino que está siendo útil para la ciudadanía", ha aseverado Gutiérrez, que ha explicado que el acuerdo con el partido naranja se cimenta sobre tres aspectos, como son "agilizar la recuperación económica, reforzar la estabilidad política y fortalecer la cohesión social". "Es un pacto que asegura que no haya subidas de impuestos y, no subiendo los impuestos, asegura que no va a haber recortes", ha apostillado.

En opinión del secretario de Organización socialista, ambas formaciones quieren "demostrar que la política entre diferentes puede ser útil para hacer una salida de la crisis totalmente distinta a las recetas que nos vendieron en el pasado, que para crecer había que recortar". En este punto, ha considerado que "se sale antes y con mayor sensación de justicia cuando se ayuda a todos los sectores desfavorecidos".

Asimismo, ha manifestado que espera que la "línea de acuerdo y de diálogo" entre PSOE y Cs se mantenga en las conversaciones sobre los presupuestos de la Junta para 2021. "Hay muchas enmiendas de las que tenemos que hablar pero yo creo que las bases están", ha declarado.