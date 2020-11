Álvarez defiende el presupuesto de Empleo y Políticas Sociales con "mayor gasto social" y oposición ve "déficits"

En su comparecencia de esta tarde ante la Comisión de Hacienda y Empleo del Parlamento para exponer los presupuestos de su departamento, Álvarez ha subrayado que "nunca antes" los Servicios Sociales, ni la dependencia ni el Servicio Cántabro de Empleo habían contado con tantos recursos como los que se plantean en estas cuentas, que, según ha recordado, son las terceras con más recursos de todos las áreas de Gobierno, solo por detrás de las de Sanidad y Educación.

A su juicio, estos presupuestos para 2021, que en su departamento crecen un 2,8% -10,27 millones de euros más que en 2020-, suponen unos "buenos mimbres" para consolidar los servicios públicos de atención a la dependencia y ayudar a los más vulnerables a afrontar el impacto social, laboral y habitacional que está ocasionando el coronavirus, que ha generado una situación "inédita".

Álvarez ha reconocido que a todos los consejeros, y a ella también, les gustaría disponer de más recursos en sus departamentos -"todos queremos hacer más, yo la primera", ha dicho- pero ha considerado que las cuentas que se han hecho tienen "los pies en la tierra" y no están basados en "cuentos de la Lechera" y se ha comprometido a "sacarle el mayor partido posible a cada euro" de estas cuentas.

Además, ha advertido que en estas cuentas no están contemplados los incrementos que prevén los Presupuestos Generales del Estado (PGE) en dependencia, empleo o vivienda porque áun no están aprobados. Así, ha señalado que, si finalmente salen adelante, algo para lo que ha reclamado el apoyo de todos los partidos, reivindicará lo que le corresponde a Cantabria.

La consejera ha explicado que, con estos Presupuestos y con el incremento que hay respecto a 2020, "se han volcado los esfuerzos", por una parte, a dotar con más fondos al Servicio Cántabro de Salud, que "por primera vez" llega a las "tres cifras" al contar con más de 100 millones de euros, de los cuales 47, como ya había anunciado, irán a la contrataciónde personas en situación de desempleo.

Con estos 47 millones para inserción laboral, se quiere promover la contratación de desempleados, sobre todo jóvenes, mujeres, de larga duración, mayores de 45 años o personas con discapacidad. De esta cantidad, se destinan 5 a las empresas de Cantabria -4 para contratación indefinida y uno para incentivos adaptados al contexto del COVID- y 42,6 a la contratación temporal.

De esta última cántidad, hay 7,9 que se destinan a la contratación en práticas de jóvenes para adquirir experiencia en los ámbitos en los que se han formado.

También se ha buscado reforzar los servicios y prestaciones en materia de dependencia -área que crece en casi 6 millones, hasta rozar los 150- y "ampliar el escudo social" para garantizar la cobertura de las necesidades básicas de los más afectados por la pandemia, a los que se destinan 50,4 millones de euros en programasde lucha contra la pobreza y atención a colectivos vulnerables.

Ha reivindicado que se trata de un presupuesto "netamente inversor" ya que, según ha dicho, el 78,7% se destina "a inversión social directa", con 294 millones para gasto social.

CRÍTICAS DE LA OPOSICIÓN

Una lectura no tan positiva han hecho los grupos de la oposición (PP, Cs y Vox), que aunque han coincidido en reconocer el trabajo que realiza esta Consejería, han mostrado sus discrepancias con estas cuentas.

El PP ha opinado, a través de las palabras de sus diputados Lorenzo Vidal de la Peña y César Pascual, que son "poco ambiciosas" en materia de empleo, cuando es "lo más importante"; que "no asumen el compromiso de atender a las personas en situación de vulnerabilidad, despendencia o discapacidad" porque las partidas previstas "no son suficientes" y no incluyen "soluciones eficaces" para luchar contra los efectos de la crisis del COVID-19.

Han considerado insuficientes, por ejemplo, las partidas destinadas al Plan Concertado de los Servicios Sociales de Atención Primaria pese a que se incrementa un 19,17% respecto a 2020 (2,8 millones más), hasta los 17,5 millones, y también aprecian un "déficit" a lo que se destina a estancias concertadas en residencias, que también sube en 4 millones respacto al año pasado, hasta los 84 millones.

Además, en este ámbito, y como novedad por la pandemia, se ha creado una partida específica para estancias concertadas COVID19, con 900.000 euros para salvaguardar la seguridad y evitar la propagación del virus en estos centros.

Por su parte, la diputada de Cs Marta García ha opinado que estos "no son los presupuestos que le gustarían" a su grupo ya que, a su juicio, "podrían ser los de cualquier año" y no recogen, a su juicio, "de manera real" las necesidades que ha generado la pandemia.

"Ante una situación excepcional, políticas excepcionales, cosas diferentes y políticas excepcionales", ha reivindicado la parlamentaria naranja, que cree que se debería de haber puesto "más énfasis" en las ayudas dirigidas a las personas vulnerables o en las partidas destinadas al empleo -que es la "base fundamental", según ha dicho- y sobre todo al empleo joven.

También ha criticado la rebaja en 4 millones, hasta los 27, de la partida que se destina a Renta Social Básica (RSB), algo que la consejera ha relacionado con la reducción experimentada en cuanto al número de perceptores ya que hay una parte que dejarán de recibir esta prestación y pasarán a beneficiarse del Ingreso Mínimo Vital (IMV).

Según ha dicho, en octubre había 5.297, un 7,5% menos que en junio. Sin embargo, ha recordado que el crédito previsto es "ampliable" y, si es necesario, la Consejería "se buscará la vida" para conseguir más recursos.

Pese a estas observaciones, García ha expresado a la consejera "la mano tendida" de Cs para "trabajar, negociar, dialogar y, si es posible, llegar a acuerdos", para incluir en los Presupuestos de Cantabria que mejoren la vida de la gente.

Por su parte, Vox ha valorado los recursos que se destinan a formación para el empleo, pero ha pedido que efectivamente "se gasten", y ha considerado un "dispendio" lo que se destina a los agentes sociales (sindicatos y patronal), así como a estudios externos.

Además, el portavoz de Vox, Cristóbal Palacio, ha puesto varios 'peros' a las partidas en materia de vivienda, que en conjunto suman 16,6 millones, dirigidas a ampliar el parque público de vivienda (1,5) -se quiere incrementar en 100 viviendas este parque en 2021-, a ayudas al alquiler (6,3 millones) y a rehabilitación (5,8).

Palacio se ha preguntado "para qué" se quiere ampliar el parque público de vivienda cuando hay, según ha dicho, 40.000 viviendas vacías en Cantabria. "No sé si tiene sentido", ha dicho.

Por su parte, los grupos que sustentan al Gobierno, PRC y PSOE, han realizado una valoración positiva del Presupuesto, han destacado el incremento del 27% en la partida para incentivar la contratación en las empresas o los 5 millones más para prácticas laborales para jóvenes y han deseado "éxito" al departamento de Álvarez en la implantación de estas medidas.

Tras estas intervenciones, la consejera ha agradecido y destacado el tono "constructivo" de los grupos de la oposición pese a las "discrepancias" y les ha pedido "caminar juntos" y ser "aliados", más en este momento "inédito", para que la sociedad cántabra "avance". "Les tiendo la mano totalmente", ha afirmado.