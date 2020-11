El PP ve "vergonzoso" que Barbón "no diga nada del pacto con Bildu" mientras veta a Vox para negociar las cuentas

González ha hecho esa apreciación en una comisión parlamentaria, al darle la réplica a la consejera de Hacienda del Gobierno asturiano, Ana Cárcaba, a quien le preguntó por lo que ella entendía por un pacto presupuestario con todos los grupos parlamentarios.

El diputado del PP, además de recordar que los socialistas han excluido a Vox de ese diálogo, ha recordado a Cárcaba que "negociar es ceder" y ha dicho que la experiencia del año pasado con los socialistas fue "horrorosa". González ha dicho que lo lógico sería que PSOE y PP, como partidos con más representación en Asturias, llegasen a un preacuerdo y, a partir de ahí, invitar al resto de formaciones.

Cárcaba, sin embargo, ha dicho que el Gobierno asturiano va a plantear un documento "de base progresista" y que va a escuchar todas las propuestas. El presupuesto de 2021, ha apuntado, servirá para reforzar todos los servicios públicos fundamentales y paliar los efectos en determinados sectores económicos.

"Va a ser complicado que no lleguemos a un entendimiento", ha concluido Cárcaba en su respuesta al PP sobre la negociación presupuestaria

CON EL VOTO TELEMÁTICO SIN PREPARAR

La comisión de Hacienda concluyó de forma un tanto accidentada, cuando se iba a despachar una serie de informaciones para darlas por recibidas.

Este tipo de cuestiones suelen ser en las comisiones parlamentarias una mera cuestión de trámite y se dan por recibidas por asentimiento. Pero en esta ocasión no fue así y Pablo González dijo que no aceptaba que uno de los puntos se diera por recibido, en base a determinadas declaraciones de la consejera. Así, pidió que se retirara.

El letrado de la Junta General del Principado que estaba en la comisión advirtió a la presidenta de la comisión, la 'popular' Beatriz Polledo, que esa era una cuestión que requería ser votada.

El problema surgió cuando se percataron de que no estaban todos los miembros de la comisión en la misma, por los protocolos COVID-19, y que el voto telemático no había sido habilitado dado que no estaba previsto que se produjese votación alguna.

La situación generó una discusión y Polledo tuvo que suspender la comisión por unos cinco minutos para "dar formalidad jurídica a la retirada del punto". Sin embargo, tras la pausa no hubo votación alguna y finalmente se dio por recibida la información cuestionada haciendo constar en el acta la disconformidad del PP.