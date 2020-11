Pablo, de 'La isla de las tentaciones', responde a las críticas: "Todo lo que tengo me lo he pagado con mi trabajo"

Todos los que han pasado por La isla de las tentaciones han visto cómo la fama ha repercutido en su vida de alguna forma. En el caso de Pablo Moya, su relación se acabó, pero su nivel económico ha mejorado visiblemente.

Sus seguidores no han parado de preguntarle sobre su situación económica y, finalmente, el DJ ha respondido: “Llevo diez años pinchando, todo lo que tengo en mi vida me lo he pagado yo con mi tiempo y mi trabajo, que es pinchar”.

"Y, aparte, a día de hoy, estoy haciendo música, con la ropa de Rosito y con el tema de redes", ha continuado explicando mediante las historias de su perfil de Instagram.

Asimismo, la expareja de Mayka ha afirmado que actualmente tendría algo serio con una chica, que no tiene prototipo para una pareja y que, además, volvería al programa sabiendo cómo ha terminado todo.

Finalmente, el murciano le ha deseado "suerte" a Tony Spina con la nueva relación que mantiene con su exnovia y, con respecto a su comentado injerto capilar, ha declarado que ya lo tenía planeado desde antes de su estreno en la televisión.