Ana Rosa Quintana, sobre la vacuna de la Covid-19: "Primero que se la ponga el Gobierno"

Las farmacéuticas Moderna y Pfizer son temas recurrentes en los medios por sus vacunas contra la Covid. Pero además, son recurrentes los debates sobre si será obligatorio ponérsela o el recelo que hay por los los efectos secundarios que podría tener a corto, medio o largo plazo. Sobre este tema ha hablado Ana Rosa Quintana en su magazine matutino, en el que ha pedido al Gobierno que primero sean ellos quien se pongan la vacuna.

Este miércoles, la periodista se ha pronunciado en El programa de Ana Rosa sobre su punto de vista sobre lo que pasará cuando se dé luz verde a las vacunas. "¿Por qué va a ser obligatoria? Si, por ejemplo, yo me vacuno y tú no, pues yo no me voy a contagiar y tú sí. Pues allá tú", ha opinado.

"Es verdad que tiene que haber muchos que no se vacunen para que no haya la inmunidad" social que se espera, ha explicado, a lo que el periodista Jorge Bustos ha respondido: "Si todo el mundo piensa eso, al final se dirá: 'Ya se vacunará otro, no me vacuno yo'... No hay que permitir el más mínimo recelo científico a la vacuna".

"Yo me vacunaré", ha asegurado Ana Rosa Quintana. "Ahora, primero que se vacune el Gobierno, luego yo", ha comentado entre risas.