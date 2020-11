George Clooney confirma un alocado rumor que se dijo sobre él: regaló 14 millones de dólares a sus amigos

Está claro que, por muy famoso o rico que se sea, siempre es importante mantener los pies en el suelo y ser agradecido con todo el mundo, sobre todo con los que están y han estado presentes en los mejores y peores momentos. George Clooney lo sabe y por eso recompensó en septiembre de 2013 a algunos de sus amigos de una forma sorprendente.

Por aquella época, acababa de estrenarse Gravity, película de Alfonso Cuarón protagonizada por Sandra Bullock y por él mismo. Muchos estudios no pusieron esperanzas en el filme, por lo que la productora ofreció a los intérpretes no cobrar su sueldo a cambio de cobrar un porcentaje de la recaudación total.

George Clooney se lanzó a la piscina, pero estaba llena, pues fue un éxito para el público y para la crítica, y se hizo con 7 premios Oscar al año siguiente. Por ello, con tal recaudación, el intérprete pensó rápidamente en esos amigos que siempre estuvieron allí.

"Tenía que hacer algo por todos estos amigos que durante 35 años me habían ayudado a estar donde estaba de una manera u otra", explicó en una entrevista con la edición estadounidense de la revista GQ. "Gente que me dejó dormir en su sofá cuando no tenía dinero. Que me prestó pasta cuando la necesitaba. Amigos realmente buenos".

"Somos tan cercanos que pensé que si alguna vez me atropellaba un autobús me gustaría que ellos estuviesen en mi testamento. ¿Y para qué esperar a que eso pasara cuando podía hacerles un buen regalo en vida?", añadió sobre sus 14 mejores amigos.

De golpe, George Clooney confirmó en la entrevista uno de los rumores más locos que se habían dicho de él: invitó a sus 14 amigos a cenar a su casa y les entregó a cada uno un maletín que contenía un millón de euros.

Fue Rande Gerber, marido de Cindy Crawford y uno de sus amigos, quien habló sobre ello hace años y explicó que también les pagó las facturas y deudas que tenían para que pudieran quedarse con el dinero íntegramente.

"Recuerdo que, cuando aquella historia se filtró a la prensa, coincidí con un millonario bastante imbécil en un hotel de Las Vegas. Alguien que, obviamente, era mucho más rico que yo y que me preguntó que por qué había hecho algo así. '¿Por qué no lo has hecho tú, idiota?', fue lo único que le respondí", añadió George Clooney.