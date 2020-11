El PSPV troba "vomitiu" que al PP li "moleste" que la Comunitat Valenciana se situe "a la cua en incidència del virus"

En aquests termes s'ha pronunciat Martínez després que la presidenta del Partit Popular de la Comunitat Valenciana, Isabel Bonig, haja afirmat aquest dimecres que les restriccions imposades per la Generalitat "no han servit per a contindre ni els contagis ni els ingressos" per coronavirus, i haja criticat que no vagen acompanyades de "mesures complementàries, test d'antígens massius i un bon equip de rastrejadors".

En resposta, la parlamentària socialista ha criticat l'actitud del Partit Popular, a qui ha recriminat que "intente enfangar la gestió del Consell en l'àmbit sanitari durant la pandèmia per una qüestió purament partidista".

En eixe sentit, ha indicat que, davant les declaracions de Bonig, "les dades parlen per si soles", i ha destacat que "el que és mesurable és difícilment manipulable": "És vomitiu veure com el PP es dedica a jugar amb les xifres i amb el dolor de tantes famílies per a aconseguir una mica de rèdit polític".