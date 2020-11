Unos 500 profesionales de la hostelería denuncian en Ferrol que miembros del sector "ya pasan hambre y necesidades"

20M EP

NOTICIA

Unos 500 profesionales vinculados con el sector de la hostelería, tanto propietarios de negocios como empleados, además de empresas de distribución, de la cultura y ocio infantil, se han vuelto a concentrar en el mediodía de este miércoles, 18 de noviembre, en la plaza de Armas de Ferrol para denunciar que algunos de ellos "no tienen nada, que empiezan a pasar hambre, están empezando a tener que pedir para poder comer, algo que no podemos permitir y que además no es justo".