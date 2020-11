El PP en Ayuntamiento de Málaga insta al mantenimiento del castellano como lengua vehicular en todo el Estado

En concreto, proponen que el Ayuntamiento de Málaga inste al Gobierno de España a no excluir el castellano como lengua oficial del Estado en la Ley de Educación, "para no quebrantar la unidad nacional como recoge la Constitución Española en su artículo 3 y no vulnerar los más esenciales principios de derechos y libertades que recoge la Carta Magna".

De igual modo, proponen que el Ayuntamiento apoya el derecho de los descendientes de malagueños y andaluces emigrados a otras comunidades autónomas a utilizar el castellano como lengua vehicular de modo que no se generen situaciones de exclusión en las aulas.

Además, instan al Gobierno de España a defender un "bilingüismo integrador", como contempla la Constitución, y a velar por que las Administraciones educativas garanticen el derecho de los alumnos a recibir enseñanzas en castellano también en la oferta docente sostenida con fondos públicos, y en las demás lenguas cooficiales en sus respectivos territorios.

Por otro lado, proponen instar al Gobierno a "cuidar la escuela concertada, la educación especial y a velar para que las familias puedan ejercer su derecho a elegir el centro y la lengua en la que quieran que sus hijos sean escolarizados".

En la moción, el PP recuerda que el Título Preliminar de la Constitución Española reconoce, en su artículo 3, que el castellano es la lengua española oficial del Estado, y que todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla.

Asimismo, recuerdan que recoge que las demás lenguas españolas serán también oficiales en las respectivas comunidades autónomas de acuerdo con sus Estatutos y que la riqueza de las distintas modalidades lingüísticas de España es un patrimonio cultural que será objeto de especial respeto y protección.

De acuerdo a Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE), la lengua vehicular -aquella que es usada en el ámbito educativo cuando existen varias lenguas maternas entre sus miembros- es el castellano y las lenguas oficiales lo son también en sus respectivas comunidades y de acuerdo a sus estatutos y normativa aplicable, apuntan en la moción.

Asimismo, critican que "la futura Ley Celaá de Educación pretende cambiar esto", apuntando que "se consuma un ataque a la Constitución, perpetrado por el Gobierno de la mano de los nacionalistas".

"Estamos ante una concesión de Partido Socialista y Podemos a ERC que apunta a consolidar en Cataluña la política de inmersión lingüística impuesta por los sucesivos gobiernos de la 'Generalitat' que relega al castellano, como un gesto más de la ansiada independencia y diferenciación de todo símbolo que recuerde a España", señala la moción.

Asimismo, el PP incide en que "la posibilidad de que el castellano desaparezca de las aulas no solo contradice de alguna forma la CE sino que además supondrá un problema de exclusión para el castellanohablante en las aulas".

Además, continúan, "trazará una clara ruptura respecto, por ejemplo, a los alumnos descendientes de emigrantes andaluces y malagueños que quedarán excluidos por no dominar bien idiomas como el catalán en un intento de borrar lo que nos une (el deber de todos los españoles de conocer el castellano) y de potenciar las singularidades hasta el punto de convertirlas en algo excluyente y con capacidad de generar división precisamente en los centros educativos, en los que deben primar valores como el de la integración".

"La Ley Celáa está carente del consenso deseable en todo proyecto de este tipo, máxime cuando se trata de algo tan elemental como la educación, que debiera ser objeto de un gran acuerdo entre las principales fuerzas políticas y quedar al margen de vaivenes ideológicos", han advertido.

Es más, apuntan a que "no se trata de un convencimiento del Partido Popular, sino de un convencimiento de todos aquellos que se definan demócratas y por tanto respeten la Constitución Española", recordando que se ha conocido que dirigentes socialistas liderados por Antonio Miguel Carmona han impulsado una recogida de firmas y manifiesto en la plataforma Change.org "en defensa del carácter vehicular del castellano y contra la enmienda transaccional acordada entre su partido, Unidas Podemos y ERC a la Ley Celáa".

CONSENSO CON COMUNIDAD EDUCATIVA

Por otro lado, han señalado que "si bien el objeto de esta moción es la defensa del castellano como lengua vehicular", han recordado que el grupo 'popular' ya trajo el pasado mes de julio una moción en la que "poníamos sobre la mesa otros muchos aspectos de la Lomloe con los que estamos en desacuerdo y solicitábamos al Gobierno diálogo social y consenso con la comunidad educativa previos a la aprobación de esta ley".

En concreto, han precisado, "apostamos por una ley que respete tanto a la educación pública de gestión directa como a la red de centros concertados, y el derecho constitucional de elegir centro, que garantice la coexistencia de los modelos educativos público y concertado y ponga en valor el gran trabajo que desarrollan el profesorado y el personal no docente de todos estos centros".

De igual modo, inciden en que desde el grupo municipal 'popular' apoyan "firmemente a la educación concertada y consideramos que el Gobierno debe incluirla en cuantos planes de ayudas y otros programas ponga en marcha, bajo la premisa de que garantiza la libertad de elección de las familias y la igualdad del alumnado".

En este sentido, consideran además que el Gobierno "debe estudiar un incremento de las partidas asignadas a la educación concertada en proporción al peso del alumnado que representa ésta, pero sin que ello suponga un decremento de lo destinado a la educación pública, sino con un incremento del presupuesto total en materia educativa".