El PP anuncia una enmienda a la totalidad por tratarse de una "mentira excepcional" que "fía todo" a la deuda

El diputado 'popular' ha utilizado el mismo adjetivo que la vicepresidenta primera y consejera de Hacienda y Administración Pública, Pilar Blanco-Morales, al afirmar que estos presupuestos son "una mentira excepcional" porque no refleja la cantidad de dinero que se recibirá procedente de los fondos europeos de reconstrucción, y porque "todo se fía" a la deuda, que crece un 58 por ciento.

Según Hernández Carrón, la "primera mentira" de este "milagro de los panes y los peces" es que el presupuesto crece en 417,2 millones, porque el presupuesto de 2020 "ya no es de 6.006 millones", ya que según la intervención de la Junta ha crecido hasta los 6.300 millones de euros debido a las transferencias del Estado para afrontar la pandemia, por lo que el crecimiento sería de 123 millones.

Para el parlamentario 'popular', la vicepresidenta ha venido a "institucionalizar la mentira" al hablar de que, en el mejor de los escenarios previstos, va a crecer el empleo un 9 por ciento en Extremadura. "Esto es un milagro si se produjera", ha remarcado, teniendo en cuenta que la gráfica prevista por la Junta representa un crecimiento de la comunidad superior al de Alemania en 2021.

"Mientras que en el resto del mundo la economía está cayendo en picado, en la región más pobre y más olvidada por el Gobierno de España, hay más dinero para todo, pero sin decir de dónde va a salir, pero sin decir de donde sale el incremento", ha afirmado.

Según ha señalado el gran aumento de los ingresos procede de la deuda, que crece un 58 por ciento al reflejar un pasivo financiero de 314 millones de euros, con lo que la deuda pública de la comunidad se situará en los 908 millones de euros.

Hernández Carrón ha definido esta cantidad como "un huevo kinder con un regalo oculto que van a pagar nuestros hijos, nietos y biznietos", al tiempo que ha acusado a la Junta de engañar a los ciudadanos al situar a la comunidad como la quinta con la deuda por habitante más baja, en tanto que deuda se mide en función de la riqueza.

Al respecto, ha recordado que en 2015 la deuda era el 20% del PIB y ahora, cinco años después de la vuelta de Vara al Ejecutivo regional, ya representa el 25% del PIB, y todo ello en un periodo de crecimiento económico.

Con respecto a los fondos europeos, ha señalado que si la vicepresidenta no ha cifrado esta partida es porque, o bien no lo sabe, o porque "es tan poco que no lo quieren reconocer".

En su opinión esta cantidad debería de ser de 7.500 millones de euros, que es lo que corresponde al 5 por ciento de los 140.000 millones de euros que llegarán a España, y no los 2.500 millones a los que se refirió el presidente extremeño en el Debate del Estado de la Región. Según el parlamentario 'popular' Extremadura debe recibir este 5 por ciento porque es lo que viene recibiendo de los presupuestos europeos como región Objetivo 1.

Por otro lado, frente al incremento de la deuda, ha destacado que la recaudación de impuestos cae en 180 millones mientras que se aumentan los gastos, en 138 millones en el capítulo de personal, y 90 millones en los gastos corrientes. En este sentido, se ha preguntado para qué, por qué y dónde se gastará esta última partida, que ha comparado con la "nimiedad" que suponen los 32 millones que aumentan las inversiones reales.

Al respecto, ha criticado que para el nuevo Hospital de Don Benito-Villanueva se destinen 6,6 millones, cuando en el presupuesto anterior se preveían 11 millones en la programación plurianual correspondiente a 2021, mientras que la segunda fase del hospital de Cáceres "ni siquiera la nombran" en la documentación divulgada por la Junta del proyecto de ley.

Por todo lo anterior, Hernández Carrón ha señalado que en el Ejecutivo regional "creen en los milagros", porque mientras se hunden los ingresos, "miles" de autónomos y pymes echan cierre y aumenta el paro, los presupuestos crecen de Extremadura crecen un 7 por ciento.

"Se ha mentido sin contemplaciones sobre la ley más importante" del parlamento extremeño. "Se ha tomado el pelo" a los extremeños, ha añadido Hernández Carrón, quien ha dicho que el PP no lo permitirá y que por ello presentará una enmienda a la totalidad.