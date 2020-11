La societat civil valenciana torna a exigir una reforma immediata del finançament per quart any

La Plataforma per un Finançament Just ha tornat a eixir al carrer un 18 de novembre per a exigir una reforma immediata del sistema de finançament autonòmic i "posar punt i final a la discriminació dels valencians", per quart any consecutiu des de la gran manifestació de 2017.

Partits polítics, sindicats i representants de la societat s'han concentrat davant Delegació de Govern per a reclamar que l'Estat presente aquest mateix mes la seua proposta i així començar a negociar. La delegada, Gloria Calero, ha assegurat que el govern de Pedro Sánchez està disposat i ha cridat a deixar la crispació.

Amb pancartes com 'Inversions justes' o 'Deute històric', l'acte reivindicatiu ha comptat amb representants dels partits del govern valencià (PSPV, Compromís i Unides Podem), Toni Cantó i altres de Cs i dels sindicats CCOO PV i UGT-PV i la patronal autonòmica CEV.

En un moment "històric" per la crisi, la protesta ha estat encapçalada per tres portaveus dels sectors essencials: Gustavo Martínez (sanitat), Vicent Mañez (educació) i Inés García del Pozo (serveis socials). Els tres han defensat que la reclamació de 2017 "continua viva" i han llegit part del manifest de llavors.

Per un Finançament Just reclama de nou que els Pressupostos Generals de l'Estat (PGE) incloguen un anivellament del finançament en tota Espanya i que el Govern presente abans de desembre la seua proposta. L'objectiu és aconseguir uns serveis públics forts per a "garantir igualtat i avanços imprescindibles, com s'ha posat de manifest en la pandèmia".

Després de recordar els inicis de l'autogovern valencià, la campanya creu que la Comunitat està en un moment que requereix de la mateixa unitat per a fer-se sentir amb una sola veu i aconseguir un futur "sense més hipoteca" que la seua capacitat per a generar benestar i progrés.

Però torna a denunciar la situació "insuportable" per l'infrafinançament i la infrainversió, fins a una renda per càpita 12 punts per davall de la mitjana: "Els valencians ens veiem obligats a fer-ho tot amb molt menys. Treballadors i empresaris han d'enfrontar-se als reptes carregant amb la motxilla de la discriminació".

En aquest escenari, la plataforma diu "prou" perquè mai més hi haja ciutadans perjudicats per viure en un territori, a més d'exigir una programació racional del finançament que acabe amb el dèficit d'inversions i el reconeixement del deute acumulat perquè "el nou model no nasca llastrat per la injustícia diferida".

"El Govern el solucionarà quan puga"

La delegada del Govern ha recollit el manifest després de la protesta i ha garantit que el nou model tirarà avant en 2021 "si hi ha un bon clima polític, com més prompte millor, quan es puga, amb el finançament que la Comunitat mereix". "El Govern és conscient i quan puga el solucionarà", ha asseverat als periodistes.

És més, ha posat l'accent que "ja ho ha demostrat" amb el projecte de PGE que inclouen més de 1.500 milions per a la Comunitat i s'acosten al criteri poblacional. La socialista ha fet una crida a tots els partits per a donar suport als comptes en el Congrés perquè "si no hi ha acord difícilment se solucionarà l'infrafinançament", encara que creu que serà possible.