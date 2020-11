Una periodista desvela el verdadero significado de los característicos sombreros de la Reina Isabel II

Durante los 70 años de reinado que está a punto de cumplir, la reina Isabel II ha combinado la mayoría de sus vestimentas con sus icónicos sombreros que, sin esperarlo, tienen detrás un especial significado.

Todo el mundo pensaba que simplemente eran complementos, pero la periodista de moda Elizabeth Holmes ha publicado un nuevo libro llamado HRH: So Many Thoughts on Royal Style donde desvela la realidad.

"Muy pocas mujeres modernas usan un sombrero como parte del uniforme de trabajo, aparte de los miembros de las fuerzas armadas", declaró el historiador británico Robert Lacey a Holmes.

"El sombrero es un recordatorio de que la reina está contratada para un servicio, para un trabajo", añadía la comunicadora en esta guía sobre el estilismo real británico que salió a la venta hace unos días.

El estilo de Isabel II fue evolucionando desde que era una niña hasta su coronación en 1953 y, luego, hasta finales de la década de los 90, cuando empezó a utilizar abrigos de colores vivos, según cuenta la escritora a la revista People.

"La reina es consciente de que debe ser fácilmente visible para la mayor cantidad de personas posible cuando está fuera de casa, así que elije principalmente colores llamativos para que la vean fácilmente", escribió la modista Angela Kelly en La otra cara de la moneda: la reina, el tocador y el armario.