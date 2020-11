Més de 274.000 menors a la Comunitat viuen en risc de pobresa o exclusió social, segons Save the Children

Més de 274.000 xiquets i xiquetes en la Comunitat Valenciana viuen en risc de pobresa o exclusió social, una xifra que en el conjunt d'Espanya s'eleva fins als 2,1 milions de menors.

Així ho denuncia Save The Children en el context de la commemoració del Dia Internacional del Xiquet, que cada any té lloc el 20 de novembre. En aquesta ocasió, l'ONG posa el focus en com està afectant la pandèmia de la Covid-19 en els drets de la infància, recollits internacionalment en la Convenció sobre els Drets del Xiquet.

L'organització considera que les necessitats de la infància i la seua priorització sobre la base de l'interés superior del menor "no han estat prou garantides en les polítiques públiques de la gran majoria dels països a l'hora d'afrontar les conseqüències immediates i a llarg termini de la pandèmia".

Save the Children reivindica que la lluita contra les conseqüències sanitàries de la pandèmia és indissociable dels seus efectes socioeconòmics i que la població que prèviament estava en risc d'exclusió social ha de ser prioritària, i especialment la infància.

Entre les mesures "més pernicioses" preses a nivell global es troben, segons l'entitat, l'efecte del tancament dels centres educatius i altres espais per a la infància. Durant la primera ona de la pandèmia es va prendre aquesta mesura excepcional, però durant la segona ona existeix una disparitat de criteris entre els països, a pesar que la majoria reconeix la importància de mantindre una educació presencial per a evitar que l'alumnat amb menys recursos quede definitivament despenjat.

Save the Children afirma que la clausura d'espais com els parcs infantils sí s'ha estés i critica que no se li estiga donant la importància que tenen per al benestar i desenvolupament dels xiquets, xiquetes i adolescents, sobretot per a aquells en situació de pobresa.

Impacte

D'acord amb les dades facilitades per l'ONG, un 27,4% dels menors de 18 anys, més de 2,1 milions de xiquets i xiquetes, està en risc de pobresa a Espanya, segons l'última Enquesta de Condicions de Vida de l'Institut Nacional d'Estadística (2019). No obstant això, Save the Children recorda que aquestes dades no reflecteixen l'impacte de la pandèmia en les famílies més vulnerables i adverteix que la pobresa infantil s'incrementarà per culpa de la Covid-19.

L'organització estima que, si no es prenen les mesures adequades, la pobresa pot arribar a aconseguir al 33% dels xiquets i xiquetes a la fi d'enguany i destaca que seran les llars amb menors a càrrec els que més patisquen els efectes de la crisi econòmica.

En el cas de la Comunitat Valenciana, Save the Children assenyala que un 32,5% dels menors de 18 anys de l'autonomia està en risc de pobresa o exclusió social, la qual cosa suposa que més de 274.000 xiquets i xiquetes del territori es troben en aquesta situació.

Per a revertir aquest risc, aposta per invertir en polítiques públiques destinades directament a la protecció de la infància, com el manteniment de la prestació per fill o filla a càrrec, que ha sigut suprimida del projecte de Pressupostos Generals de l'Estat per a 2021 en considerar-se que l'ingrés mínim vital seria equiparable.

Renda Valenciana d’Inclusió

En l'àmbit autonòmic, l'organització insta el Consell a continuar impulsant polítiques públiques que posen el focus en la infància més vulnerable i a continuar incrementant de manera sostinguda les partides destinades a lluitar contra la pobresa infantil en els pròxims pressupostos de la Generalitat, com és la Renda Valenciana d'Inclusió, amb la finalitat de cobrir les necessitats de les famílies amb fills a càrrec a les quals no arriba l'ingrés mínim vital.

Fracàs escolar

Alerta també l'entitat de la taxa d'abandó escolar. En la Comunitat Valenciana, malgrat haver millorat en els últims anys, aquesta taxa se situa en un 16,4%. A més, en la ràtio d'estudiants per ordinador és la tercera autonomia per la cua amb 3,9 alumnes per ordinador, lluny de comunitats com el País Basc o Extremadura, amb 1,5 i 1,7 estudiants per ordinador respectivament.

Per això, Save the Children demana també al Consell que es continue invertint en polítiques de reforç, com és el cas del PAM (Pla d'Atenció per a la Millora) i es continuen augmentant les places públiques d'educació de 0 a 3 anys. És necessari també que la Generalitat continue apostant per millorar la digitalització de l'Educació en la Comunitat Valenciana, sobretot d'aquells xiquets i xiquetes amb menys recursos.

Violència

Quant a la violència cap a la infància, Save the Children recorda que en el que va d'any han mort almenys 14 xiquets i xiquetes per causes violentes a Espanya, dos d'ells en la Comunitat Valenciana. A més, en 2018 (últim any amb xifres oficials) es van interposar en tota Espanya un total de 37.980 denúncies en les quals la víctima és un xiquet o xiqueta, de les quals 6.027 van tindre lloc en l'autonomia.

La crisi del coronavirus "ha tret a la llum el que estava fallant en la protecció a la infància i adolescència, alhora que ha agreujat les seues conseqüències. Una enquesta realitzada per l'organització a les famílies beneficiàries dels seus programes de lluita contra la pobresa va revelar que un de cada cinc pares/mares de la Comunitat Valenciana va perdre els nervis en alguna ocasió durant el confinament, arribant a cridar o insultar als seus fills i filles", recorden.

Infància migrant

Quant a la infància migrant, alerta que en la Comunitat Valenciana són 691 els menors migrants sense referents familiars tutelats per l'Administració. Es tracta de xiquets i xiquetes que en la majoria d'ocasions han fugit de condicions terribles als seus països i que suposen un col·lectiu especialment vulnerable.

Per tot això, per a Save the Children és fonamental aprovar i implementar com més prompte millor l'Estratègia Valenciana d'Infància i Adolescència, que compte amb mecanismes de coordinació de la Generalitat per a garantir la necessària transversalitat i coherències de les polítiques públiques que afecten la infància i adolescència.

"En el dia del Xiquet celebrem l'aprovació fa més de 30 anys de la Convenció dels Drets del Xiquet, l'acord de drets humans més ratificat de la història amb 195 Estats signants, entre els quals es troba Espanya, però encara presenciem cada dia com milions de xiquets i xiquetes pateixen pobresa, explotació, violència o són assassinats", assegura el director de Save the Children en la Comunitat Valenciana, Rodrigo Hernández.

"Fins i tot en la Comunitat Valenciana existeixen xiquets i xiquetes els drets de les quals, per uns motius o altres, no s'estan complint, i és una cosa que com a societat no podem tolerar, especialment aquest any degut a la pandèmia, que no sols és sanitària sinó també social i afecta especialment a la infància", conclou.