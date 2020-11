El concurs juvenil 'Rosquilletres' torna a À Punt amb mesures de seguretat antiCovid

El programa educatiu 'Rosquilletres' torna a la pantalla d'À Punt després del seu ajornament pel confinament i l'anul·lació de les classes del curs passat per la Covid-19.

El concurs juvenil, presentat per Laura Sanchis, en què participen estudiants de tercer d'ESO i que posa a prova l'habilitat dels estudiants a lletrejar paraules en valencià, va quedar pendent amb les eliminatòries però aquest dissabte 21 de novembre a les 11.15 hores els espectadors podran gaudir de nou d'aquest divertit concurs juvenil, informa la radiotelevisió pública valenciana.

Una de les novetats del programa serà la prova 'La Megaparaula', una paraula de quinze o més lletres que aportaran persones conegudes del món de la cultura, la llengua, la política, la televisió o els esports. Lletrejar-la bé en 15 segons donarà 500 punts i açò serà decisiu per a determinar el guanyador de molts programes.

Rosquilletres ja no té públic en directe, però si que comptarà amb imatges dels companys dels concursants, que intervenen en alguns moments dels programes animant els seus equips.

Passaran estudiants de València, Castelló, Alacant, la Marina Alta, la Vall d'Albaida, el Camp de Morvedre, l'Horta, el Camp de Túria, la Foia de Bunyol, la Ribera Alta i la Ribera Baixa. També s'han incorporat centres de la Safor i l'Alcalatén.

Supereliminatòria

'Rosquilletres' inclourà una supereliminatòria de 18 programes, amb 108 concursants distribuïts en 36 equips, dels quals es classifiquen dos centres per a la Gran Final, els que més punts obtinguen.

A partir del 21 de desembre, coincidint amb les vacances escolars de Nadal, el programa serà diari, de dilluns a dissabte i l'emoció de la Gran Final està prevista, en horari prime time, per al dimecres 6 de gener.

Noves mesures de seguretat

En aquesta etapa del programa les gravacions ja no es fan en teatres, per a evitar la itinerància, sinó en un plató de televisió per a tindre molt més garantides la higiene i la seguretat. A més del canvi d'ubicació, Rosquilletres s'ha adaptat a la nova normalitat modificant les taules dels concursants. Ara apareixen darrere d'un mòdul individual, separats 1,5 metres dels companys.

Durant tot el programa, les distàncies es mantenen; ja no hi ha el selfie final del programa amb la presentadora, que tampoc entrega en mà els regals, sinó que ells els arrepleguen en eixir del plató.

Aquestes imatges també s'incorporen com a curiositat dins de l'emissió del programa. Per a reduir al màxim el risc de contagi, el programa s'ha fet càrrec del transport dels equips, amb taxis de 9 places exclusius per a cada equip i el seu acompanyant, prèviament higienizats.

En arribar al plató, se'ls pren a tots la temperatura, se'ls facilita mascaretes amb els logotips del programa i d'À Punt i estan en habitacions exclusives per als concursants, desinfectades i ventilades.

Tot l'equip de gravació s'ha sotmés a dos test d'antígens, els dies previs a la gravació de la supereliminatòria. Els 26 professionals implicats van donar negatiu en les dues proves. El plató s'ha higienizat també i les taules i els micròfons dels concursants s'han desinfectat abans de cada programa per a garantir les condicions de salubritat.