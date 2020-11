Lombó invita a la Junta de Personal Docente a que vuelva a los grupos de trabajo Covid

Según los citados sindicatos, en la mayoría de los centros educativos de la región "no se siguen" las cuatro normas básicas sanitarias y se repiten las mismas "deficiencias" sobre prevención del Covid, como un "elevado ratio" de alumnos por clase, "incumplimiento" de la distancia de seguridad de 1,5 metros, "sobresaturación" del encargado Covid del centro y falta de ventilación.

Este miércoles, a preguntas de la prensa, la consejera ha recordado que los planes de contingencia, que son "un documento teórico", se elaboraron para el inicio del curso con medidas organizativas y de seguridad en los centros.

Lombó ha señalado que desde el inicio, la Junta de Personal "estaba totalmente de acuerdo" aunque discrepó inicialmente porque "querían participar todos", de modo que Educación "cedió" para que hubiera un miembro de cada sindicato en los cuatro grupos que se crearon (Infantil y Primaria, Secundaria, FP y Gestión Covid).

Según la consejera, los grupos han funcionado durante un mes "perfectísimamente" y han analizado "plan a plan, centro a centro" las necesidades con estos documentos "abiertos, flexibles, que lo que tenemos que hacer es mejorar".

"¿Qué ha ocurrido? No sé si no habrán encontrado lo que esperaban de esos grupos porque la verdad es que ha ido funcionando muy bien y viendo cómo los planes de contingencia cumplían y los defienden los directores que los aplican", ha subrayado.

No obstante ha reconocido que la "cuestión", como dijo ayer en el Parlamento, es que en los centros "muy grandes", los que tienen más de 21 unidades en Infantil y Primaria y más de 550 alumnos en Secundaria, las tres horas del coordinador Covid "se quedan cortas", por lo que es necesario darle más horas en ese tipo de centros.

"Esas cuestiones que se han visto son las que tenemos que mejorar. Ahora, por qué han decidido ausentarse de esos grupos de trabajo, lo han explicado ellos. Pero la realidad es que los sesenta y tantos centros que se han revisado de planes de contingencia... la única incidencia que se ha puesto sobre la mesa es la del tiempo escaso del coordinador Covid", ha insistido.

La consejera también ha dicho que han sido "poquísimos casos" los que han manifestado la necesidad de incrementar "algo más en el tema del personal porque a lo mejor cuando aplicaron el plan de contingencia no ajustaron bien que se daban refuerzos para hacer desdobles, se les daba más personal para hacer desdobles y no refuerzos, pues a lo mejor no se ha aplicado correctamente", ha señalado, subrayando que precisamente esas reuniones servían para subsanar esos problemas.

"Les invito a que vuelvan a las reuniones; creo que ha sido muy positivo generar estos grupos de trabajo; creo que las dificultades que hubo al principio de encaje en donde los directores de los centros se sentían fiscalizados ha dejado de existir; la Inspección ha valorado muy positivamente estos grupos y yo espero que vuelvan" a estos grupos de trabajo que no tienen más finalidad que "revisar, consolidar lo que funciona bien y modificar" lo que sea necesario, ha dicho la consejera también en alusión al Comité de Directores de Secundaria, que también se ha planteado abandonar los grupos.