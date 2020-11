Las almohadillas correctoras de Peter Thomas Roth, el producto antiacné sin el que no puede vivir Margot Robbie

A todos nos encantan las recomendaciones de productos de belleza que nos dan las estrellas, porque si a ellas les funcionan tan bien como dicen, no podemos esperar a comprarlos para lucir una piel tan impecable como las de ellas.

Actualmente, uno de los problemas de nuestra piel que más nos trae de cabeza es el temido maskné, esas erupciones de granitos asociadas al uso continuado de la mascarilla. En nuestra búsqueda por eliminarlo, hemos dado con productos que nos ha ido bien y estamos contentos con ellos, pero si Margot Robbie dice que adora unas almohadillas antiacné, habrá que hacerla caso.

En una entrevista reciente, la actriz comentaba que debido a su estilo de vida no tiene muchos productos a mano para cuidar su piel cuando viaja en avión, pero uno de sus imprescindibles son unas toallitas desmaquillantes y las almohadillas correctoras de Peter Thomas Roth.

"Uso toallitas desmaquillantes de Johnson. Cuando viajo en avión, me quito el maquillaje con una toallita y luego uso las almohadillas correctoras de Peter Thomas Roth. Honestamente, me tropecé de casualidad y ahora no puedo vivir sin ellas. Tu piel está mucho mejor después. Son realmente fuertes", comentaba en su entrevista para el portal Byrdie.

No es de extrañar que Margot Robbie adore ese producto, y es que es capaz de limpiar la piel, eliminar el acné y los puntos negros, penetrar y limpiar los poros, y reducir la aparición de líneas de expresión y arrugas. Un auténtico todoterreno.

Cada almohadilla contiene un máximo de 2% de ácido salicílico y un potente 10% de complejo de ácido glicólico en una avanzada formulación botánica para limpiar la piel, eliminar el acné activo, minimizar el tamaño de los poros y eliminar la formación de nuevos puntos negros y brotes. Además, su doble cara proporciona una suave acción limpiadora en un lado y una exfoliación superior en el lado texturizado. Como añadido, están formuladas con una fresca fragancia de melocotón bellini en lugar de la tradicional fragancia antiséptica.

Sus ingredientes clave son el ácido glicólico, un exfoliante químico que ayuda a reducir la apariencia de opacidad; el ácido salicílico, que exfolia químicamente para eliminar, tratar y prevenir el acné y los puntos negros; y arginina, que ayuda a calmar el aspecto de la piel.