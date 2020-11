La Policía Local impone 711 multas por incumplir el toque de queda y 144 por reuniones de más de seis personas

Así lo ha indicado este miércoles el concejal de Protección Ciudadana, Aarón Cano, en la rueda de prensa que ha ofrecido para dar a conocer el balance de las actuaciones llevadas a cabo por los agentes municipales desde la entrada en vigor del estado de alarma y el 'toque de queda' ante la pandemia.

Cano ha destacado que desde que se decretó la obligatoriedad de usar mascarilla se han impuesto 15.194 sanciones por no llevarla y 1.051 a locales de hostelería desde el inicio del estado de alarma -en marzo- por infracciones como exceder el aforo permitido o no respetar las distancias mínimas establecidas. Respecto a estas últimas, ha precisado que no son 1.051 los locales multados sino las sanciones formuladas dado que hay establecimientos que han sido amonestados más de una vez.

Igualmente, el edil ha resaltado que se ha solicitado la "suspensión de actividad de algunos" locales por las infracciones de las normas para prevenir la Covid-19 cometidas y ha citado entre ellos el que fue evacuado "la pasada semana" en la Marina de València por superar aforo y otros dos en los que se desalojaron 150 ó 200 personas.

El responsable municipal ha agregado que desde que se estableció el 'toque de queda' a finales de octubre no ha habido problemas en espacios públicos por la celebración de botellones "salvo casos muy puntuales" y ha comentado que eso se ha notado mucho, con una bajada de llamadas, en la sala que las recibe para alertar de este tipo de actividad en la vía pública.

"Ha bajado hasta desaparecer en la mayoría de los días", ha detallado sobre el botellón. "Ahora no hay. Si se dan son situaciones extrañas", ha añadido el titular de Protección Ciudadana, que ha recordado que el ocio nocturno permanece cerrado.

Por lo que respecta a las 15.194 multas por no usar mascarilla desde que es obligatoria, el concejal ha precisado se han impuesto 16 en junio; 2.498 en julio, 2.437 en agosto; 4.410 en septiembre; 4.222 en octubre, y 1.611 en lo que ha transcurrido de noviembre. El descenso entre estos dos últimos meses lo ha achacado al establecimiento del 'toque de queda' ya que "muchas sanciones por mascarilla han estado relacionadas con el botellón o con la noche en la calle".

"LA MAYORÍA EN PISOS"

Asimismo, en cuanto a las 711 sanciones por no respetar el 'toque de queda', Aarón Cano ha explicado que 197 se han formulado en octubre y 514, durante noviembre. Sobre las 144 multas por superar en las reuniones de personas el límite de seis fijado por las autoridades sanitarias, ha agregado que en octubre se pusieron 7, y que en lo que llevamos de noviembre se han contabilizado 137.

Cano ha expuesto que estas últimas han sido "la mayoría en pisos" y ha aseverado, preguntado por si esas multas han sido leves o graves, que depende de lo que los sancionados estuvieran haciendo. No obstante, ha apuntado que "normalmente, han estado relacionadas con contaminación acústica y luego, con incumplimiento del 'toque de queda'.

Preguntado por las sanciones planteadas en general, el edil ha señalado que la mayoría han sido leves aunque ha insistido en que esto "va en función de qué estés haciendo para no cumplir el 'toque de queda'". "Si vas por la calle andando, por ejemplo, es una sanción leve", ha dicho.

Por otro lado, respecto al control de aforo en los espacios municipales, el concejal ha comentado que esa es una cuestión que se regula desde la delegación de Servicios Centrales Técnicos.

"Se sabe qué está permitido. Lo saben los funcionarios que están pendiente de esa instalación", ha afirmado, aunque ha añadido que si en algún caso es necesaria la presencia de la Policía Local, sus agentes "acudirían para ayudar". Ha indicado que esto es algo que "no ha sucedido en ninguna instalación municipal" por el momento.

INCIDENCIA DE LA PANDEMIA

Aarón Cano ha hablado de la incidencia acumulada de la Covid-19 en la ciudad ha comentado que entre junio y noviembre "ha ido creciendo". A este respecto, ha apuntado que en junio y julio estaba "en cifras que indica óptimas la Unión Europea" y ha destacado que a partir de ahí -agosto, septiembre, octubre y noviembre- ha subido.

"El 90 por ciento de la población se puede comportar magníficamente pero el virus se nos cuela por esa gente que no está atendiendo las normas. La actitud individual es muy importante", ha subrayado, a la vez que ha considerado necesaria la colaboración ciudadana para evitar ese tipo de comportamientos y darlos a conocer a la policía si se producen.

Asimismo, para reducir contagios ha instado a renunciar a realizar actividades que pueden ser prescindibles. "Eso redunda en nuestra salud, en nuestro trabajo y en nuestra economía. No podemos autolesionarnos. No podemos permitir eso", ha declarado.

Preguntado por si el Ayuntamiento de València se plantea adoptar nuevas medidas para evitar la expansión de la Covid-19, Cano ha respondido que el equipo de gobierno local -Compromís y PSPV- ha dicho "desde el primer momento" que el consistorio irá "detrás de las decisiones que tomen las autoridades sanitarias, que saben qué medidas tomar y en qué momento".

"En el Ayuntamiento no vamos a jugar a algo que no nos corresponde. Vamos a ser disciplinados y a seguir las indicaciones de la Conselleria de Sanidad", ha asegurado. A continuación, respecto a la vigilancia de personas confinadas, Aarón Cano ha opinado que debería ser una cuestión regulada en el ámbito y con una norma estatal. Ha comentado que a través de la Federación Española de Municipios y Provincias se ha trasladado para que la administración central estudio esa opción.