La compravenda de vivendes per estrangers cau un 42% a la Comunitat en el primer semestre, segons els notaris

Amb aquesta xifra, la Comunitat Valencianase situa al capdavant de la reculada d'aquestes operacions, que a tota Espanya van disminuir un 37,4%, fins a totalitzar 32.395 operacions. D'aquesta forma, la compravenda de vivendes per estrangers va tornar a la senda negativa en el primer semestre d'enguany, després del tímid augment de la segona mitat del 2019.

En concret, les operacions realitzades per compradors estrangers van representar el 17,3% del total de les compravendes de vivenda realitzades en el període, en línia amb la mitjana entre els anys 2012 i 2019.

Diferenciant per residència, el 37,6% de les operacions de compravenda d'estrangers van ser realitzades per no residents. En aquest segment es va contraure el nombre operacions un 42,6% interanual, i són ja dos anys i mig consecutius de caiguda.

Mentre, els estrangers residents van realitzar el restant 62,4% de les compravendes de vivenda per part d'estrangers, amb un decreixement del 33,7% interanual.