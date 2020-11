Más de 300.000 perros y gatos fueron abandonados y recogidos por protectoras en España en 2019

Un estudio de la Fundación Affinity ha concluido que alrededor de 306.000 perros y gatos fueron recogidos por refugios y protectoras en España en el pasado año 2019. De las 1.554 protectoras que operan actualmente en el país, han participado 400 en esta edición del estudio ‘Él Nunca lo Haría’.

De los datos totales de animales abandonados recabados por la fundación, más de 183.000 son perros y 123.000 son gatos recogidos por refugios y protectoras. Estas cifras superan al total de los 140.000 que se conocían hasta el momento, cuya variación se mantuvo baja durante los años anteriores.

El total se ha visto duplicado debido a un cambio en la metodología de recabación de datos del estudio, más afinado y preciso ahora, que muestra que el problema del abandono en España podía ser más grave de lo que se conocía. Aunque la población de animales de compañía ha ido aumentando, la cifra de animales que llegan cada año a las protectoras es preocupante, según afirma la fundación en un comunicado.

Para su último estudio la fundación creó un censo de protectoras, el único que existe hasta la fecha, a partir de la base de datos histórica propia y de un trabajo intenso de investigación. Haciendo uso de este censo, se clasificó a las entidades según su tamaño, es decir, según su capacidad para acoger animales, lo que permitió adoptar un nuevo método de estimación de resultados.

¿Cuáles son los motivos del abandono de estos animales?

Pese a que la adopción de un animal conlleva un importante compromiso y responsabilidad de cara a la mascota durante el resto de su vida, el estudio deja patente que muchas personas deciden abandonar a sus compañeros animales por múltiples razones.

El motivo más popular (21% de los casos) se debe a que los animales son fruto de camadas no deseadas. Para combatir esto la fundación recomienda esterilizar a nuestras mascotas si no deseamos que tengan descendencia por no podernos hacer cargo de los cachorros. Un 13,2% de los abandonos son motivados por problemas de conducta del animal, seguido del fin de la temporada de caza que representa un 11,6% de los casos, según el estudio.

Otras causas son la pérdida de interés por el animal, factores económicos, alergias, cambios de domicilio, falta de tiempo/espacio, ingreso hospitalario y/o defunción, nacimiento de un hijo, divorcio o vacaciones.

¿Cuál es el perfil de los animales abandonados?

Los perros son en su mayoría (78%) de tamaño mediano-grande, en edad adulta (60%), sin raza pura o mestizos (60%) y apenas el 28% de ellos llevan microchip. En el caso de los gatos el 48% están en edad adulta, el 95% son mestizos y solo un 4% tiene microchip.

De todos los perros recogidos, la mayoría (un 66%) no tenía problemas de salud, un 21% estaban enfermos y un 12% presentaban algún tipo de herida. En lo que se refiere a los gatos, la pauta es similar: un 51% estaban sanos, un 31% enfermos, y un 17% llegaron heridos.

Hay muchos abandonos, ¿y adopciones?

No todos los datos del estudio son desesperanzadores. Según el estudio ‘Él Nunca Lo Haría’, el 44% de los perros y gatos que llegaron a una protectora en 2019 fueron adoptados por una nueva familia. Un porcentaje muy similar al de años anteriores, lo cual podría indicar sin embargo que las adopciones se están estancando en España.

Por otro lado, los datos indican que, un año más, los animales adultos lo tienen más complicado para ser adoptados. En el caso de los perros, los cachorros pasan una media de 3,3 meses en la protectora, mientras que los adultos pasan una media de 10,8 meses esperando una segunda oportunidad. En el caso de los gatos, los más pequeños pasan una media de 2,6 meses en la protectora mientras que los adultos 10,9 meses.