Coronavirus.- Bonig afirma que les restriccions "no han servit per a contindre" la pandèmia i demana més test d'antígens

Així s'ha expressat Bonig en una roda de premsa que ha oferit aquest dimecres, on ha criticat que dimarts la consellera de Sanitat, Ana Barceló, afirmara que "el ritme de creixement" del coronavirus "s'ha paralitzat" a la Comunitat Valenciana: "Cal ser imprudent, no aprèn", ha manifestat.

La líder dels 'populars' valencians ha apuntat els augments d'ingressos en planta i en UCI. De fet, el 22 d'octubre -quan Puig va anunciar als grups i representants socials la seua intenció d'implantar les restriccions vigents- hi havia 766 persones ingressades i 167 en UCI. En l'última actualització (17 de novembre) hi havia 1.618 persones ingressades per coronavirus en els hospitals valencians i 282 en vigilància intensiva.

"Les restriccions, si no van acompanyades de test no només als qui tenen símptomes, sinó també a asimptomàtics, no donen resultat, no cal ser físic nuclear", ha asseverat. Així, ha criticat que s'hagen realitzat 23.870 proves d'aquest tipus quan es va anunciar que s'havien comprat 500.000.

La presidenta del PP ha lamentat que s'haja "criminalitzat" al sector de l'hoteleria i de l'oci nocturn i que "no s'haja aconseguit l'objectiu".

A més, ha manifestat que "és moment de prendre mesures" i ha considerat que "sense una bona gestió sanitària, serà impossible reflotar l'economia valenciana", i s'ha referit al president Ximo Puig: "Si ha de canviar de socis, de consellera i d'equip sencer de Sanitat per la seua incapacitat manifesta per a la gestió, si necessita ajuda, li torne a prestar l'ajuda".