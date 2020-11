Cvirus.- La Comunitat Valenciana estudiarà aplicar restriccions a les reunions de Nadal

Així ho ha assenyalat aquest dimecres la consellera de Sanitat, Ana Barceló, després de visitar l'hospital Vega Baja, preguntada per si la Comunitat Valenciana es planteja noves mesures restrictives per a les festes nadalenques, com ja ha anunciat Catalunya.

Sobre aquest tema, ha exposat que "evidentment" se'n van a estudiar perquè cal analitzar "tot el que comporte un augment de les relacions socials i el Nadal, òbviament, són unes dates pròpies per a eixes trobades i reunions tant familiars com socials".

Per açò, ha assenyalat, "cal veure quines mesures hem d'implementar o quines recomanacions s'han de donar o imposar per a evitar que el Nadal derive en una situació descontrolada quan acaben les festes" per no respectar les mesures de seguretat.

CONFINAMENT FINS A PASSAT EL PONT

Així mateix, ha confirmat que es mantindrà el confinament perimetral de tota la Comunitat Valenciana per a limitar les entrades i eixides durant el pont perquè la mobilitat és "el que major transmissió produeix del virus".

Per açò, ha destacat que es mantindrà aquesta mesura fins al 9 de desembre, la qual cosa permetrà comprovar els efectes d'aquestes restriccions en la propagació del virus.

Sobre aquest tema, ha destacat que, donat l'efecte que han tingut en localitats que es van tancar abans del confinament perimetral decretat per a tota la Comunitat Valenciana, com Oriola o Elx "sí ha fet efecte".