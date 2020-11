Detingut un fugitiu anglés a Sant Fulgenci (Alacant) acusat d'agredir i amenaçar de mort la seua exparella

Segons informa aquest cos de seguretat en un comunicat, a l'arrestat se li acusa d'un presumpte delicte de lesions, amenaces de mort i danys pels fets ocorreguts l'any 2019 al Regne Unit, quan presumptament va forçar la porta de la vivenda en la qual vivia la seua exparella i la va agredir en la cara i per tot el cos al mateix temps que l'amenaçava de mort. La víctima va poder escapar gràcies a l'ajuda d'un veí.

Respecte a la seua detenció a Espanya, a pesar que el fugitiu no portava cap tipus de documentació que acreditara la seua identitat, els agents van poder identificar-ho per un dels seus tatuatges ja que tenien coneixement d'açò per les imatges aportades per les autoritats angleses.

L'arrest es va produir a causa que els agents del Grup II de Crim Organitzat de Policia Judicial de la Comissaria d'Alacant van rebre, a través de les vies de cooperació policial internacional, una informació sobre una persona fugida de la justícia a la qual li constava una Orde Europeu de Detenció per a Extradició dictada pel Regne Unit.

Fruit de la coordinació permanent amb els canals d'informació de l'oficina encarregada de les comunicacions entre la justícia de països europeus i l'espanyola en matèria d'extradicions, els agents van tindre coneixement que el fugitiu es trobava ocult en la província d'Alacant.

Després de les primeres investigacions sobre el seu parador, els agents van localitzar el seu domicili en la localitat de Sant Fulgenci, on es va establir un ampli dispositiu que va permetre la seua detenció. En aquest dispositiu també van col·laborar agents de la Policia Local de Sant Fulgenci.

El detingut ha sigut posat a la disposició del Jutjat Central d'Instrucció número Cinc de l'Audiència Nacional que serà l'encarregat de tramitar l'Orde Europea de Detenció. S'enfronta a 15 anys de presó per un possible delicte contra les persones.