Gochicoa ve "razonable" su presupuesto y la oposición cuestiona que sea "expansivo"

Así lo ha defendido este miércoles en su comparecencia en el Parlamento para presentar a los grupos sus cuentas, que la oposición cuestiona que sean "expansivas" y las considera más bien "continuistas", según se han pronunciado los portavoces de PP, Cs y Vox.

El dirigente regionalista, que ha agradecido el "tono bastante constructivo" de estos partidos así como del PRC y PSOE que sustentan al Ejecutivo, ha admitido que los presupuestos "quizá no sean tan expansivos como pretendían" algunas de esas formaciones en el capítulo de inversiones, pero ha apuntado que hay que "entender" la situación de crisis por la pandemia del coronavirus y adaptarse a esa coyuntura actual y de futuro, atendiendo las necesidades de gasto en ámbitos como la sanidad o la educación, y sin "hipotecar Cantabria".

En su intervención en la Cámara, y en posteriores declaraciones a los medios, Gochicoa ha asegurado que en su Consejería están abiertos a "cualquier tipo de colaboración" para modificar algunas cuantías previstas. Es el caso, por ejemplo, de la consignada para actuaciones de mejora en los cauces de los ríos con las que evitar el problema de las inundaciones. De cara al 2021 ha aumentado "notablemente", hasta un millón -frente a los 200.000 euros de este año, aunque la ejecución final se situaría en torno al doble-, pero podría ser "objeto de modificación" si finalmente resulta "escasa".

El responsable del ramo también ha defendido que las cifras de Obras Públicas -que en términos generales buscan generar actividad, riqueza y empleo- permiten cumplir compromisos "ineludibles" adquiridos en materias como los derribos, con 6 millones para el plan de ejecución de sentencias con el que poner fin a este problema, o el derrumbe del parking subterráneo en Nueva Montaña, con 5 millones para acometer las obras a través de Gesvican.

Lo anterior, unido a actuaciones previstas en los municipios y a proyectos con los que se prevén captar fondos europeos de recuperación, da como resultado unas cuestas orientadas también a un cambio del modelo productivo de Cantabria, enfocado hacia el desarrollo y el transporte sostenible, por ejemplo, con la proyección de aparcamientos disuasorios, o el desarrollo de planes de movilidad ciclista.

Y también pretende contribuir este proyecto presupuestario a la lucha contra el despoblamiento. En este punto, el consejero ha anunciado que el nuevo decreto de subvenciones para actuaciones locales incrementará del 70 al 80 por ciento el importe a sufragar en aquellos municipios en riesgo por ese fenómeno.

En el apartado de actuaciones ferroviarias, como el soterramiento de las vías en Torrelavega o la cubrición de las de Maliaño, ha explicado que las partidas reflejadas en el presupuesto regional -un millón y 10.000 euros- se corresponden con los pasos previstos en ambas actuaciones 2021, ya que hasta finales de año no se prevén comenzar las obras en la capital del Besaya en tanto que en Camargo no cree que arranquen hasta 2022.

NO SON EXPANSIVOS Y SÍ CONTINUISTAS

En representación del PP ha intervenido el diputado Roberto Media, que ha remarcado que los presupuestos de Obras Públicas crecen "menos de la mitad" que los generales de Cantabria, algo que a su juicio "no es bueno" pues la región precisa "motores" con los que dinamizar la economía.

El 'popular' ha aludido desde la tribuna a las advertencias y reivindicaciones que viene haciendo la Asociación de Constructores y Promotores de Cantabria (ACP) desde hace un año para demandar un "impulso" a esta actividad y "revitalizar" la economía y el mercado laboral, ante la caída de la licitación de obra pública y el aumento de parados, a lo que se ha sumado el "mazazo" de los presupuestos del Estado, que bajan un 14% para la región aunque suben un 20% en el conjunto de España. Y ha dedicado el resto de su intervención a plantear preguntas concretas sobre determinadas partidas y proyectos.

Por parte de Cs ha intervenido la diputada Marta García, quien como ya hizo el portavoz del grupo, Félix Alvarez, con los presupuestos de Cultura, ha tendido la mano para mejorar los de Obras Públicas, que ha calificado de "continuistas".

"Hemos hecho y haremos propuestas en positivo", ha garantizado esta parlamentaria, consciente de que esta formación no es "determinante" en la aprobación de las cuentas, pues regionalistas y socialistas suman mayoría en la cámara. Quieren, por tanto, ser "útiles" a los cántabros y anteponer intereses generales a partidistas, según ha dicho.

Sobre las cifras en sí del departamento que dirige Gochicoa, la representante 'naranja' echa en falta una "apuesta firme" por las infraestructuras de la región. También ha cuestionado el aumento en el capítulo de personal, del 2,68%, que Cs sí demanda para Sanidad o Educación.

Y ha criticado además el descenso, del 75%, en las partidas para la integración ferroviaria, con la consignación de un millón en Torrelavega y 10.000 euros en Maliaño, y se ha preguntado si no hay más necesidades en este ámbito en Cantabria.

A propósito del plan municipal para obras y servicios, García se ha cuestionado si la Consejería priorizará y dará "respuesta efectiva" al compromiso de "parar la sangría de despoblación". En este punto, considera "insuficiente" la partida para ayudar a los ayuntamientos a elaborar sus planes urbanísticos, así como también la prevista para actuaciones en cauces de los ríos, sobre la que ha anunciado enmiendas de Cs.

Al hilo de lo anterior, la diputada naranja se alegra de los 6 millones para el plan de derribos y espera que "de una vez por todas" los afectados por este problema puedan ver "la luz al final del túnel"

El portavoz del grupo mixto-Vox, Cristóbal Palacio, ha cuestionado que el de Obras Públicos sea un presupuesto "aparentemente expansivo", que a su juicio es lo que se necesita para salir de la crisis generada por la pandemia del coronavirus. En este contexto, esta Consejería ha de ser "la más agraciada de la Lotería" para dar vuelta a una situación "catastrófica". Pero "no es expansivo. Al revés", ha sentenciado.

Tras valorar que entre las principales partidas se incluyen las de derribos y el derrumbe de Nueva Montaña, ha considerado que "está bien" y "hay que hacerlo", pero estas "dos principales hazañas" de las cuentas son para atender una "responsabilidad inevitable" por actuaciones que derivan de la "negligencia" del Gobierno, ha denunciado.

De actuaciones ferroviarias, ha criticado que las cuantía para el soterramiento de las vías en Torrelavega es "la mitad" de lo consignado en total el año pasado, con un presupuesto "regresivo", y ha opinado en todo caso que esas partidas "no sirvieron para nada. También ha tachado de "broma" los 10.000 euros para la cubrición de las vías en Maliaño. "No se si da para fotocopias", ha avisado.

Palacio ha censurado que no haya "ni una sola partida" en este ámbito para Santander, y cree que en el PRC "usan como excusa" que PP y Cs que gobiernan la ciudad no sean "capaces de ponerse de acuerdo" en torno a estas obras para "encubrir la falta de voluntad" con la capital cántabra. Gochicoa ha replicado que "no es una excusa" sino que las cuantías se presupuestan conforme a la "realidad" de una obra para por el proceso de participación pública y de debate abierto en torno a ella.