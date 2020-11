El jutge condemna Maje a 22 anys de presó i fixa altres 17 a Salva per l'assassinat del marit d'ella a Patraix

María Jesús M.C., coneguda com Maje, ha sigut condemnada a 22 anys de presó per l'assassinat a punyalades del seu marit, Antonio, en un garatge del barri valencià de Patraix el 16 d'agost del 2017. Un dels seus amants, Salvador R.L., autor material del crim, complirà 17 anys.

Així es desprèn de la sentència dictada pel president del tribunal que va jutjar Maje i Salva davant un jurat popular i que va considerar tots dos culpables de l'assassinat per unanimitat.

Segons ha informat el Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), per a fixar les penes, el magistrat ha aplicat a Maje la circumstància agreujant de parentiu i ha apreciat l'atenuant de col·laboració amb la justícia en Salva. A més de la presó, s'estableix una indemnització conjunta i solidària a la família de la víctima de 250.000 euros.

Maje havia negat durant el juí qualsevol tipus de participació, planificació o desig de la mort del seu marit i solament admetia haver encobert al seu examant, mentre que ell va confessar la mort encara que va assegurar que ho va fer perquè ella li va demanar que ho fera.

El jurat va creure a Salvador i va opinar que tots dos van actuar de comú acord per a perpetrar el crim i que seria ell qui executaria l'acció. Per a açò, Maje va facilitar les claus del garatge al seu aleshores amant i informació precisa d'Antonio perquè acabara amb la vida d'ell a ganivetades.

La Fiscalia demanava per a ella 22 anys de presó pel delicte d'assassinat amb la circumstància agreujant de parentiu i altres 18 anys per a Salva.

El lletrat de la família d'Antonio Navarro, la víctima, sol·licitava per a l'acusada la pena màxima per l'assassinat, és a dir, 25 anys de presó, mentre que va rebaixar el reclamat per a Salva fins als 16 anys en estimar l'atenuant de confessió. Entén que sense la seua versió del que va ocórrer fa dos anys haguera sigut més difícil la condemna de Maje.

La defensa de Maje reclamava l'absolució per a la seua representada en considerar que no havia quedat provada la seua participació en els fets, mentre que l'advocada de Salva reclamava per al seu client set anys i mig de presó en estimar els atenuants de confessió i de reparació del dany.