Test de antígenos en el centro comercial

Desde este miércoles y hasta el próximo viernes, en horario de 9 a 17 horas, el centro comercial Glòries de Barcelona acoge una carpa al aire libre en su plaza central, habilitada por la Cambra de Comerç de Barcelona y la empresa catalana Blueberry Diagnostics, en la que se realizan test rápidos de antígenos a todas las personas interesadas en saber si tienen la Covid. Es el primer centro de Cataluña que acoge este tipo de pruebas rápidas. Anteriormente, el centro comercial Mataró Park albergó PCR masivas hechas por el Servei Català de la Salut. La patronalPimec también ha llevado los test de antígenos a diferentes polígonos industriales del Vallès Occidental, el Vallès Oriental, la Catalunya Central y el Baix Llobregat, en colaboración con Mutuacat y con el doctor Oriol Mitjà.

La Cambra ideó estas jornadas de testeo inicialmente para que las empresas asociadas a la entidad pudieran saber si sus empleados están o no contagiados del virus. Pero las pruebas son accesibles a todo aquel ciudadano que se apunte en la página web cambrabcncovid.cat y que pague los 25 euros más IVA que cuesta (el precio al que las compran las autonomías es de unos 4 euros, la Comunidad de Madrid paga 4,5 euros por cada unidad). Se han escogido tres puntos para recoger las muestras, dos en Barcelona: en la Llotja de Mar, propiedad de la Cambra, y en el centro comercial Glòries, en el distrito tecnológico 22@. El tercer punto está en Granollers (can Muntanyola).

Los primeros usuarios

20minutos.es se ha desplazado este miércoles hasta el puesto ubicado en el 22@ para asistir a cómo se tomaban las primeras pruebas a ciudadanos. Uno de ellos era Jaume. socio de la Cambra, que se ha movido a Glòries desde su despacho en la calle Diagonal. Asegura que se somete al test rápido "por curiosidad", ya que cree "que nos tendremos que ir acostumbrando a estas pruebas cada semana en los próximos meses" para viajar o asistir a actos culturales o profesionales. Valora muy positivamente la iniciativa.

Gemma es vecina del Poblenou y también ha hecho cola para poder someterse al test. Se lo ha hecho también por "curiosidad" aunque le ha parecido "caro".

Marta se ha sometido al test rápido en la carpa del centro comercial Glòries este miércoles. HUGO FERNÁNDEZ

Marta Coll tenía esta mañana una reunión de trabajo en el 22@ y al cruzar la plaza pública del centro comercial ha visto la carpa. Ha preguntado y al momento ha cogido hora. Minutos después se ha sometido al test para saber "si tengo el virus" ya que ya pasó la Covid "con síntomas" en marzo. Se le manifestó un día antes de que se decretara el estado de alarma.

Recuerda: "Estuve 19 días sin moverme de la cama y con fiebre que iba y venía. Pero en ningún momento tuve ahogos. No conseguí que me hicieran una prueba PCR desde la salud pública. Me controló por teléfono un amigo que trabaja en el Hospital Clínic". Sabrá los resultados en media hora porque es consciente de que "las células del cuerpo tienen memoria".

Nina Kavaliova, gerente de Glòries, afirma que con esta iniciativa, el centro comercial "pone a disposición de las instituciones y autoridades sanitarias sus instalaciones con el objetivo de ayudar a frenar la curva y mantener el control sobre el índice de los contagios". La asociación catalana de retail Comertia, que engloba a empresas de restauración, comercio, cine y turismo, ha reclamado este miércoles en una nota de prensa test de antígenos masivos "para evitar la muerte de empresas".

Ha propuesto al Govern que, durante el plan de desescalada de la segunda ola, se imponga junto a la reapertura comercial la condición de hacer test de antígenos masivos "antes de acceder a un centro comercial o a un establecimiento: "Cualquier medida antes de que cierren una inmensa mayoría de negocios".

La propia Cambra de Comerç indicó, al anunciar la iniciativa, que es "urgente que el Gobierno establezca un protocolo para realizar pruebas con test rápidos sobre toda la población posible siguiendo el ejemplo de países como Eslovaquia, y destinar todos los recursos posibles" a hacer test masivos, también en farmacias. "El uso masivo del test de antígenos podría ayudar a reducir significativamente las restricciones y permitiría reactivar la economía, descongestionar los hospitales y salvar vidas," asegura la Cambra.

Cómo es la prueba

La prueba de antígenos se realiza por vía nasofaríngea (las muestras de las mucosas de los dos orificios nasales las recoge personal sanitario cualificado usando un bastoncillo) y, tras entre 15 y 30 minutos de espera, se obtiene el resultado. Nos hemos sometido nosotros mismos al test, un proceso rápido, pues en pocos segundos se obtienen las dos muestras introduciendo el sanitario bastoncillo por los dos orificios de la nariz.

Es algo molesto (a la que escribe estas líneas se le han saltado las lágrimas) pero no resulta doloroso. El sanitario que recoge la muestra viste EPI y te solicita que te coloques la mascarilla tapándote la boca durante el proceso de extracción. El bastoncillo lo introduce la enfermera en una probeta que contiene un líquido reactivo, unas gotas del cual se colocan sobre una superficie que en pocos minutos indica si el resultado es positivo o negativo.

Una sanitaria durante la extracción de las muestras nasofaríngeas de una prueba de antígenos realizada en una carpa en el centro comercial Glòries de Barcelona. HUGO FERNÁNDEZ

La fiabilidad en cuanto a sensibilidad es similar a la de la PCR. En los primeros cinco días, un positivo por prueba de antígenos es similar a un positivo PCR en pacientes con síntomas, porque se requiere una carga viral más alta en el organismo. En cambio, hay especialistas que no recomiendan estas pruebas rápidas para un cribado masivo de la población. Ambos test detectan el virus, son diagnósticos, mientras que los serológicos detectan anticuerpos, por lo que son epidemiológicos.

Especificando, los test serológicos detectan si se ha pasado o no la enfermedad y la PCR y la detección antigénica sirven para el diagnóstico de la misma. Los resultados de la prueba se reciben en el móvil y, en caso de dar negativo, se acompañan de un certificado digital nCovPass, con una validez de 7 días.

Anna Betonet, responsable de marketing de la biotech catalana Blueberry Diagnostics dedicada a test diagnósticos. HUGO FERNÁNDEZ

Anna Betonet, responsable de marketing de la biotech catalana Blueberry Diagnostics, explica a 20minutos.es que se dedican a test de diagnósticos basados en inteligencia artificial: "A raíz de la Covid hacemos pruebas de antígenos de Abbott. Las empresas nos las pedían y a través de la Cambra de Comerç de Barcelona hicimos esta prueba piloto".

"Ahora el trabajo lo tendrán los laboratorios, que ya comienzan a estar desbordados, para suministrar a nivel mundial los test", indica. Remarca que el precio de calle de las pruebas que están realizando hasta el viernes es de "unos 35 a 40 euros incluyendo el material y el personal sanitario", por lo que los test que ofrecen junto a la Cambra están una decena de euros por debajo de este importe (29 euros). Para este miércoles tenían reservadas, a primera hora, unas 40 pruebas en Glòries y de cara al próximo jueves unas 30 más. El boca-oreja y la visibilidad de la carpa en la plaza central del centro comercial harán el resto.